Android 9 Pie beta per Nokia 6 è trapelato online

Sprint finale per beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9? Quarta beta risolve tanti problemi : L'aggiornamento Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 e S9 Plus forse è più vicino di quanto previsto in un primo momento. La fase di beta testing dell'update ha subito una brusca accelerata in queste ore, grazie al rilascio del quarto firmare sperimentale da parte del produttore, come sottolineato pure da SamMobile. Come è noto, il Samsung Galaxy S9 e pure l'S9 Plus gode del programma di test del nuovo sistema operativo solo in specifici paesi ...

Dal 18 dicembre EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei Mate 10 Pro : notifiche OTA in Europa e changelog completo : Giornata da ricordare quella del 18 dicembre per il via definitivo all'aggiornamento EMUI 9 e Android 9 Pie su Huawei Mate 10 Pro. Il dispositivo di fascia alta (ma solo ex topo di gamma rispetto al successore Huawei Mate 20 Pro) sta cominciando a ricevere le notifiche dell'importante rilascio software in Europa. Lo testimonia l'autorevole sito Huawei Blog, con riferimento alle prime ore della mattinata di questo martedì. Anche chi in Italia ...

Partirà domani il rollout di EMUI 9.0, l'interfaccia basata su Android 9 Pie, per Huawei P20, Mate 10 e Mate RS, mentre i possessori di P20 Pro dovranno attendere.

Huawei Mate RS Porsche Design inizia a ricevere la nuova interfaccia EMUI 9.0 in Germania.

Piacevoli novità con Honor View 10 : da oggi abbiamo EMUI 9 e Android Pie : Arrivano alcune notizie per certi versi sorprendenti, ma allo stesso tempo molto Piacevoli, per gli utenti che in questo 2018 hanno deciso di acquistare uno smartphone come il cosiddetto Honor View 10, se pensiamo al fatto che di recente è stata avviata la distribuzione dell'aggiornamento Android Pie. Quello che a conti fatti porta con sé anche EMUI 9. Dopo aver esaminato una strada alternativa per assaggiare i temi del pacchetto software anche ...

Imperdibile tema scuro su Huawei e Honor con Android Pie ed EMUI 9 : dritte per provarlo : Il rilascio dell'aggiornamento contenente Android Pie ed EMUI 9.0 è ormai ad un passo per alcuni smartphone Huawei ed Honor, ragion per cui oggi 15 dicembre ritengo particolarmente utile ed interessante prendere in esame una novità "a parte", che tuttavia potrebbe fare la differenza nell'utilizzo di questi device quotidianamente. Al dì là delle tante funzioni che un rilascio del genere renderà disponibili per i prodotti interessati, infatti, a ...

La MIUI 10 con Android Pie su Xiaomi Mi 8 Pro : ci pensa la Global Developer 8.12.13 : Buone notizie per chi ha deciso di comprare Xiaomi Mi 8 Pro, data la comparsa di un firmware beta riservato alla versione 'Global Developer 8.12.13'. Nonostante si tratti di un pacchetto non ancora definitivo, le novità incluse nell'ultima distribuzione dell'OS mobile di Google, Android 9.0 Pie, e nell'interfaccia MIUI 10, già disponibile per alcuni dei dispositivi più recenti del produttore cinese. Questo non significa che tutte le funzionalità ...

One UI premia chi utilizza il Samsung Galaxy con una mano : video ufficiale su Android Pie : Il countdown relativo alla distribuzione dell'aggiornamento Android Pie per i Samsung Galaxy compatibili, riguardante anche la tanto attesa interfaccia One UI, ci avvicina sempre di più ad un appuntamento che per tanti utenti rappresenta una svolta. Il rilascio per determinati modelli scatterà a settimane, forse addirittura a giorni, e dopo il primo bilancio fatto di recente a proposito del Samsung Galaxy S9, oggi 14 dicembre è possibile ...

OxyPie Free Icon Pack è un'applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con un pacchetto di Icone ispirate agli stili di Android 9 Pie e Oxygen OS. L'Icon Pack offre più di 4200 Icone caratterizzate da un design minimale e da forme tondeggianti e include numerose Icone proprietarie e alternative.

Android 9 Pie arriva su Xiaomi Mi 8 Pro in versione Global Beta e su Xiaomi Mi 8 Lite in versione China Developer.

OnePlus aggiorna OnePlus 5 e 5T ad Android 9 Pie Beta : OnePlus rilascia oggi l’aggiornamento della versione Android 9.0 Pie open Beta per OnePlus 5 e OnePlus 5T. La nuova versione del sistema operativo renderà ancora più completa la distribuzione globale di entrambi i dispositivi, con innovative funzioni che vanno dalla nuova interfaccia utente di Android Pie, alla nuova gesture di navigazione Android P, fino alla possibilità di personalizzare i profili colore e molto altro ancora. Oltre il 92% ...

Più che avanti OnePlus 5 e 5T con la beta Android 9 Pie già il 12 dicembre : tutte le novità : OnePlus 5 e 5T ricevono oggi 12 dicembre la beta di Android 9 Pie. Un risultato di tutto rispetto per degli ex top di gamma, considerato che la stragrande maggioranza dei colleghi Android è lontana anni luce da questo passaggio e magari la fase sperimentale è invece destinata alle ammiraglie sfornate solo nel 2018. Il produttore cinese è senz'altro meritevole di un elogio per la velocità con la quale porta il firmware di due smartphone non più ...

Inarrestabile beta Android 9 Pie e EMUI 9 : su Huawei Mate 20 Lite - Nova 3i e Honor 8X il via dalla Cina : La beta Android 9 Pie e EMUI 9 è servita per una gamma sempre più ampia di telefoni e questa volta anche di fascia media. Una più che lieta novella riguarda il Huawei Mate 20 Lite, il Huaweio Nova 3i e l'Honor 8X che sono appena rientrati nel programma sperimentale per il prossimo major update, come dsottolineato pure dalla fonte TAS. Fino a questo momento, abbiamo parlato quasi esclusivamente della fase beta e poi anche del rilascio finale ...

OnePlus rilascia Open Beta 22 per OnePlus 5 e Open Beta 20 per OnePlus 5T, entrambe basate su Android 9 Pie, con altre piccole novità.