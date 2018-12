Ancelotti non sa che ‘O surdato ‘nnammurato non si canta più

ilnapolista

(Di martedì 18 dicembre 2018) Oggi al San Paolo imperano i Righeira Napoli ha il potere di resistere all’usura del tempo. O meglio, ha il potere di non lasciarsi contaminare dalla dozzinale cronaca. Napoli è lì, scolpita nel museo delle tradizioni e dei luoghi comuni, e resiste a dispetto di tutto. l’ultimo esempio ce lo ha regalato Carloche nella sua ingenuità ieri sera a Tiki Taka ha dichiarato che canterà ‘O‘nnammurato al San Paolo in caso di vittoria di un trofeo.Anche quest’estate, quando arrivò a Dimaro, nell’applicazione delle sue teorie sul gruppo,fecere quello che fino a qualche anno fa era indiscutibilmente l’inno del Napoli. Che ha accompagnato le vittorie degli azzurri da quella domenica del 1975 quando si vinse 1-0 a Roma contro la Lazio con gol di Boccolini (anche se non tutti sono d’accordo sulla sua ...