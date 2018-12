Manovra | possibile rinvio decisione Commissione Ue

Manovra economica - Moscovici vuole ancora più rigore : possibile aumento Iva dal 2020 : Giuseppe Conte ieri sera si è recato nuovamente a Bruxelles per discutere della Manovra economica italiana, il rapporto deficit Pil inizialmente fissato al 2,4% è stato oggetto di aspre polemiche da parte della Ue che hanno minacciato una Manovra d'infrazione. Così il nostro premier ha proposto di abbassarlo al 2,04%, ma anche in questo caso per Moscovici non è abbastanza. Manovra, Moscovici aiuta la Francia e boccia l'Italia Alcune voci di ...

Manovra - Conte : «A Bruxelles non con il libro dei sogni ma con riforme». Tria : possibile evitare procedura Ue : Tria, possibile evitare procedura Ue,spetta a politica Dopo essere stato al fianco del premier durante le comunicazioni in Aula a Montecitorio, il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha invece ...

Manovra - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non vogliono lo Tsipras moment. Conte con il cerino in mano - la trattativa è quasi impossibile : No, caro governo italiano, non basta affatto. Il lavoro di smontaggio e riscrittura della manovra così non va. A due giorni dal faccia a faccia tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, è Bruxelles a rompere quel clima di distensione nato al G-20 di Buenos Aires di fine novembre. Due dichiarazioni fotocopia, da parte degli uomini che guidano la trattativa - il commissario agli ...

Manovra - Tria : accordo con Ue è possibile : 16.05 L'accordo con l'Unione Europea sulla Manovra "è possibile, dipende da quello che si deciderà da una parte e dall'altra",ha detto il ministro dell'Economia Tria,a margine dei lavori della Camera sulla Legge di Bilancio. "Stiamo studiando tutte le opzioni, vedendo gli spazi finanziari,facendo le stime dettagliate",ha aggiunto.E poi "certo ci vuole l'accordo della politica". Tria ha poi sottolineato che "anche l' Europa è in difficoltà,ci ...

Manovra - Tria : "Accordo con Ue possibile - ma serve intesa politica" : ROMA - 'Stiamo studiando tutte le opzioni, stiamo vedendo gli spazi finanziari e facendo le stime dettagliate'. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria conversando con i cronisti alla Camera a margine del voto sulla Manovra, a chi chiede se il governo sia al lavoro per presentare un nuovo documento di bilancio alla Ue. Alla ...

Manovra - Conte : l'intesa con la Ue è difficile ma non impossibile : Roma, 6 dic., askanews, - 'Noi ci troviamo sempre d'accordo, come Governo' mentre 'con l'Europa è un pò più complicato'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a chi gli chiedeva se ...

Manovra - Salvini : oggi stime vere - possibile spostare risorse : Roma, 6 dic., askanews, - 'Entro oggi ci saranno le stime vere su lavoro, riduzione fiscale, pensioni, redito di reinserimento a lavoro'. Così il vicepremier Matteo Salvini a Radio anch'io, Rai1,. 'Se ...

Manovra - Draghi : accordo possibile con Ue ma ridurre debito : Tra la Commissione europea e il governo italiano 'è in corso un dialogo, un accordo può essere raggiunto e non è opportuno commentare la situazione adesso. Ripeto quello che ha sempre detto la Bce e ...

Manovra - Prodi : possibile intesa su 2% con Ue - 2 - 4% è provocazione : Roma, 25 nov., askanews, - Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della Commissione Ue non ha dubbi: per il Governo M5S-Lega era possibile raggiungere un accordo con la Ue su di un ...

Una Manovra da cambiare ma impossibile da cambiare : Roma. Alla Camera c'è una bella atmosfera da bar, come nel giorno in cui la squadra di casa vince la partita. E questo malgrado lo spread che sale, la Borsa che scende, le aste dei Btp che vanno ...