' Lei non sa chi sono io' | deputata M5S picchiata dopo una lite al supermercato

Laura Pausini non si fa la foto con tutti i fan - scatta la protesta - Lei : 'Stavo svenendo' : Ieri pomeriggio Laura Pausini è tornata di nuovo a Milano per festeggiare con i fan italiani il quarto Latin Grammy Awards e per firmare le copie del suo ultimo album 'Fatti sentire ancora', uscito in edizione speciale durante il periodo natalizio con un album di fotografie. Per l'occasione, la cantante ha organizzato un evento speciale alla Mondadori di Milano: i suoi fan potevano incontrarla, pagando un biglietto di 25 euro, che dava loro la ...

Bologna - nonno orco abusa della nipotina di 6 anni : “Era Lei che mi provocava” : Il settantenne condannato a otto anni di reclusione dal Tribunale di Bologna con rito abbreviato. A denunciarlo erano stati i genitori della piccola dopo aver appreso dalla babysitter le confessioni della piccola che dopo mesi di abusi aveva trovato la forza di aprirsi raccontando le violenze subite.Continua a leggere

ALICE PAGANI/ Chi è la baby-squillo della serie tv Netflix : "Non chiamatemi Ludovica - non sono come Lei" : ALICE PAGANI è la protagonista di Baby, la serie tv di Netflix che racconta l'adolescenza di Ludovica. Una ragazza "speciale" come il suo personaggio.

Benedetta Mazza e Stefano Sala stanno insieme?/ Lei chiarisce : "Non mi sono presa una cotta" - Verissimo - : Il mistero si infittisce su Benedetta Mazza, Stefano Sala e la loro presunta relazione. I due ci tengono alla privacy: nessuno scoop; nemmeno a Verissimo.

UOMINI E DONNE / Anticipazioni : Lorenzo Riccardi porta Claudia dalla nonna - è Lei la scelta? - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Anticipazioni Trono Classico. Arriva il primo bacio per Luigi Mastroianni. Lacrime, invece, per Teresa Langella

Messina - violentata a 9 anni dallo zio : racconta tutto alla madre ma Lei non denuncia : Le violenze scoperte per caso quando la vittima è stata ricoverata in ospedale. È partita così la segnalazione alla polizia che ha avviato immediatamente le indagini portando a galla un ambiente domestico fatto di soprusi e violenze quotidiane da parte del padre e fratello dello zio orco che picchiava moglie e figlie.Continua a leggere

Francesco Monte non vedrà Giulia dopo il Gf Vip : concorrenti stupiti - Lei non lo sa? : Giulia Salemi e Francesco Monte, dopo il Gf Vip non si vedranno subito Abbiamo recentemente scoperto che Francesco Monte non vedrà Giulia Salemi subito, cioè non passerà con lei la notte appena finirà il Gf Vip 2018. Starete pensando che forse abbiamo capito male e che magari si tratta di una voce di corridoio infondata; […] L'articolo Francesco Monte non vedrà Giulia dopo il Gf Vip: concorrenti stupiti, lei non lo sa? proviene da Gossip e ...

Alessandra Cantini - coLei che mostrò il lato B da Chiambretti ci è o ci fa? “Me lo chiedo anche io - ma non saprei rispondere” : Da quando ha mostrato il lato b, senza censure, da Chiambretti, la scrittrice livornese Alessandra Cantini ha conquistato le pagine di giornali e le attenzioni dei media. Qualcuno l’ha già definita “la regina delle provocazioni”. L’ultima, sempre a La Repubblica delle Donne su Rete 4, è stata indossare una maglia con su scritto “Kiss my ass” (“bacia il mio cu*o” per i quattro che non lo sapessero). Lei un po’ si diverte, un ...

ELIA FONGARO E JANE ALEXANDER/ Francesco Mogol : 'Lei non riesce a vedere la realtà' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : ELIA FONGARO sta prendendo in giro JANE ALEXANDER? I sospetti di Francesco Mogol nell'ultima puntata di 'Ultime dalla casa'.

Grande Fratello Vip - Giulia Salemi ripudia mamma Fariba Tehrani : 'Non invitatela più in tv - perché Lei...' : Il Grande Fratello Vip divide la famiglia di Giulia Salemi e Fariba Tehrani : la giovane showgirl è uscita dopo essere stata penalizzata dagli autori per colpa del faccia a faccia nella casa proprio ...

Veronica Panarello - omicidio di Lorys/ Bruzzone 'Non paragoniamola al caso di Cogne - Lei è stata lucida' - IlSussidiario.net : Veronica Panarello, omicidio di Lorys. La criminologa Bruzzone a La Vita in Diretta: 'Non paragoniamola al caso di Cogne, lei è stata lucida'

Slittino - Nations Cup Calgary 2018 : Fabian MalLeier non riesce a qualificarsi per la gara maschile : Non arrivano buone notizie dalla Nations Cup di Slittino in corso di svolgimento a Calgary, Canada. Il nostro Fabian Malleier, infatti, ha mancato la qualificazione alla gara valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 chiudendo oltre la 17esima posizione. In questo modo, dunque, domani saranno al via della prova individuale solamente Kevin e Dominik Fischnaller, per andare all’assalto dei soliti noti, Felix Loch e Johannes Ludwig per quanto ...

Ilary Blasi - una pausa dalla tv per “fare spazio” a Barbara D’Urso? La sua agenzia smentisce. E Lei torna sul “caso Corona” : “Nessun accordo - non mi presto a pagliacciate” : “Francesco all’inizio mi ha detto: ‘Quando ci sposiamo smetti di lavorare e ti dedichi alla famiglia’. L’ho guardato negli occhi e gli ho spiegato che avrei lavorato: forse c’era un pizzico di gelosia in quella richiesta. Ma ha capito che era una priorità e mi ha lasciato fare”, Ilary Blasi si racconta in un’intervista a Liberi Tutti, allegato del Corriere della sera. La carriera della conduttrice era iniziata molto presto: “In fondo ...

Michelle Hunziker e i teneri auguri di compleanno alla figlia Aurora : «Non volevi nascere...». Lei si commuove : Aurora Ramazzotti compie 22 anni e mamma Michelle Hunziker le dedica un tenero post su Instagram. Nella foto, la figlia di Eros è accanto alla conduttrice svizzera, che l'abbraccia...