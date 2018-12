Concorso dirigenti scolastici | assunzioni subito dopo la prova orale

Concorso dirigenti scolastici : le materie da studiare per arrivare preparati : E’ stata pubblicata la bozza del decreto riguardante il bando del Concorso dirigenti scolastici. All’interno del documento, anche alcune menzioni circa gli argomenti da studiare. Ricordiamo che i posti per gli aspiranti DSGA è pari a numero 2004. Questi 2004 sono i posti disponibili che (come informa Orizzonte Scuola) si supponga rimangano vacanti negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21. Concorso dirigenti scolastici: ...

Dirigenti Scolastici : primo si al Concorso riservato ricorrenti 2011 - news 8/12 : Un emendamento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 è passato alla Camera dei Deputati; contiene una misura per il superamento di situazioni di precariato a seguito del vuoto normativo. In questo caso la proposta del forzista D’Attis trova spazio nella manovra in corso di definizione la settimana prossima in Senato. Il tema a cui l’emendamento fa riferimento ha rappresentato fino ad ieri una vera e propria criticità nel ...

Concorso SNA 148 allievi dirigenti : date preselettiva rinviate : Con un avviso apparso in Gazzetta ufficiale, è stato rinviata, al prossimo 18 dicembre, la pubblicazione del diario della preselezione del Concorso Sna 148 allievi dirigenti. Bisognerà quindi attendere ancora un po’ di giorni per conoscere le date e le modalità di svolgimento della preselettiva per questo Concorso pubblico. Il bando, che prevede l’ammissione di 148 allievi al corso-Concorso selettivo, era stato pubblicato in G.U. ...

Indagine della Guardia di finanza su presunti illeciti in Concorso dirigenti scuote Palazzo regionale : Sono affidate ai militari del Gruppo Aosta della Guardia di finanza, comandati dal Tenente colonnello Francesco Caracciolo, le indagini su presunti illeciti commessi nell'ambito di un concorso ...

Concorso per dirigenti scolastici : Minardo chiede l'annullamento : L'on. Nino Minardo chiede al Ministro Bussetti l'annullamento della prova scritta del Concorso per dirigenti scolastici. Mancata la pari opportunità

La prova scritta del Concorso ds ha cercato di selezionare personale dal profilo più educativo che amministrativo. Ma lo scritto non rispecchiava la realtà della professione.

Il caos della prova scritta Concorso dirigenti scolastici : Lo scorso 18 ottobre si è assistito al caos della prova scritta concorso dirigenti scolastici. Articolata in 5 quesiti a risposta aperta e 2 a risposta chiusa relativi alla lingua straniera prescelta, la prova ha destato parecchie perplessità tra i partecipanti. I commenti di coloro che hanno sostenuto l’esame per dirigenti scolastici, infatti, non sono state per nulla positivi. Molte le negatività emerse su tutto il territorio nazionale. ...

CONCORSO PRESIDI, OGGI la PROVA SCRITTA: uno su tre diventerà dirigente scolastico. Miur, ultime notizie: sette domande, cinque a risposta multipla e due in lingua. Punteggio minimo 70 punti

Concorso dirigenti scolastici : ordinanze del Consiglio di Stato in zona Cesarini : Sul Concorso per dirigenti scolastici ieri è stata scritta un’altra pagina al CDS. I ricorsi che erano stati accolti dal TAR sono stati appellati dal Miur. Come da normale prassi, in seguito all’accoglimento da parte dei giudici di Palazzo Spada, le ordinanze venivano caricate sul portale della giustizia amministrativa. In esse comparivano i dispositivi mediante i quali venivano accolti in parte gli appelli con la predisposizione ...

Concorso dirigenti scolastici : oggi la prova scritta : Si svolge oggi 18 ottobre 2018 la prova scritta del Concorso dirigenti scolastici per 2.425 posti. Il bando prevedeva l’ammissione alla seconda prova di 8700 dirigenti scolastici, più tutti coloro che avrebbero conseguito un punteggio identico a quello ottenuto dall’ultimo classificato. In questo caso sono stati ben 36 ad aver conseguito un punteggio pari a 71,7 su 100 e quindi ad essere stati ammessi alla prova scritta. Tutte le novità sui ...

Concorso Sna 123 dirigenti - bando scaduto : come prepararsi alle prove : Chi voleva iscriversi al Concorso Sna per 123 dirigenti ha avuto tempo per farlo fino a 4 dicembre, giorno in cui è scaduto il termine per la presentazione della domanda. Ora chi è dentro e chi è fuori è fuori. Resta solo il tempo per capire come si svolgerà la selezione e studiare con impegno, per prepararsi al meglio e superari tutte le fasi selettive. Il Concorso Sna (Scuola nazionale dell’amministrazione) mira a selezionare 148 allievi al ...