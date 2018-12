: • Cyber News • #Siri: 'Reddito? Per ora è impossibile' - Cyber_Feed : • Cyber News • #Siri: 'Reddito? Per ora è impossibile' - TelevideoRai101 : Siri: 'Reddito? Per ora è impossibile' - GiusPecoraro : RT @janavel7: Si prepara il Pesce d'Aprile. Siri (sottosegretario, Lega, alla Stampa): “Il reddito di cittadinanza non c’è. Impossibile off… -

"Il grande equivoco è parlare di una cosa che ancora non c'è,cioè ildi cittadinanza. Nella Manovra stiamo predisponendo i fondi, la discussione è tutta da fare.La faremo a gennaio".Lo putualizza alla Stampa il Sottosegretatario Consigliere economico di Salvini. "Sia noi che i 5S siamo per un sostegno al lavoro,troveremo una soluzione.Io ho proposto che ilsia erogato da imprese a chi intraprende un periodo di formazione in azienda,così si evitano abusi e si dà più dignità a chi a fine mese riceverà l'assegno", dice.(Di domenica 16 dicembre 2018)