Sci | lo svizzero Gisin è stabile dopo la brutta caduta in gara

Sci alpino – Caduta Gisin : traumi e fratture - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dello Sciatore svizzero : Trauma cranico, frattura del bacino e di 4 costole per Marc Gisin dopo la terribile Caduta di oggi in Val Gardena Frattura composta del bacino probabilmente non da operare, frattura di quattro costole e trauma cranico. Queste le condizioni dello sciatore svizzero Marc Gisin, secondo i media elvetici, in seguito alla tremenda Caduta nella discesa libera della Val Gardena. Gisin nelle prossime ore lascerà l’ospedale di Bolzano per ...

Sci - brutta caduta per lo svizzero Marc Gisin in Val Gardena : volato a 100 km durante la libera sulla Saslong : brutta caduta dello svizzero Marc Gisin durante la discesa libera sulla Saslong in Val Gardena. Lo sciatore ha sbattuto violentemente sulla neve ed ha perso i sensi. Gara interrotta e immediato arrivo dei soccorsi con l’elicottero che è atterrato sulla pista. Gisin, sceso col pettorale numero 18 è finito sulla neve dopo che gli si sono incrociate le code degli sci ed è rimbalzando più volte sulle Gobbe del Cammello. Immediatamente soccorso sulla ...

