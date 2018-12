Highlights Frosinone-Sassuolo 0-2 | VIDEO | gol e sintesi della partita Berardi mette il

Frosinone-Sassuolo : Pagelle - Highlights e tabellino del match : FROSINONE SASSUOLO Pagelle – Chi cerca la zona salvezza, chi l’Europa: sono due percorsi diversi quelli di Frosinone e Sassuolo impegnati, al momento, in due lotte diverse. Per il Frosinone non deve esistere altro che la vittoria, Longo lo sa, gli 8 punti in classifica sono troppo pochi e l’occasione ghiotta della sfida tra Spal […] L'articolo Frosinone-Sassuolo: Pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie ...

Napoli Frosinone 4-0 - Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO Highlights] : La squadra di Ancelotti ha ragione senza troppe difficoltà del Frosinone e mantiene a otto lunghezze la distanza dalla capolista Juventus L'articolo Napoli Frosinone 4-0, Giornata 15 Serie A TIM 2018-2019 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Napoli-Frosinone 4-0 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : Pagelle NAPOLI FROSINONE, POKER FACILE DEGLI AZZURRI – Nonostante una buona dose di turnover in vista del match di Champions contro il Liverpool, il Napoli passa senza particolari problemi sul Frosinone. Al San Paolo finisce in goleada, con il poker servito dagli uomini di Ancelotti alla squadra di Longo. Tutto facile per gli azzurri, che […] L'articolo Napoli-Frosinone 4-0: Pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Napoli-Frosinone 4-0 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : Pagelle NAPOLI FROSINONE, POKER FACILE DEGLI AZZURRI – Nonostante una buona dose di turnover in vista del match di Champions contro il Liverpool, il Napoli passa senza particolari problemi sul Frosinone. Al San Paolo finisce in goleada, con il poker servito dagli uomini di Ancelotti alla squadra di Longo. Tutto facile per gli azzurri, che […] L'articolo Napoli-Frosinone 4-0: Pagelle, highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Napoli-Frosinone : Pagelle - Highlights e tabellino del match : Pagelle NAPOLI FROSINONE PROBABILI – Ancelotti prepara un massiccio turnover in vista del match di Champions contro il Liverpool. In porta spazio a Meret. Albiol e Koulibaly potrebbero riposare, al loro posto al centro della difesa l’inedita coppia Maksimovic-Luperto. Spazio a destra per Malcuit a sinistra confermatissimo Mario Rui. Molti cambi nelle pedine per il […] L'articolo Napoli-Frosinone: Pagelle, highlights e tabellino del match ...

Video/ Frosinone Cagliari - 1-1 - : Highlights e gol della partita - Serie A 14giornata - - IlSussidiario.net : Video Frosinone Cagliari , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita, disputata allo Stirpe e valida nella 14giornata di Serie A.

Pagelle Frosinone-Cagliari 1-1 : Highlights e tabellino del match : Pagelle Frosinone-Cagliari – Un punto a testa che serve a poco a entrambe le squadre. Frosinone e Cagliari al Benito Stirpe non si fanno male, chiudendo la gara sull’1-1. Partita con molte ammonizioni, specialmente dalla parte del Cagliari che collezione anche il rosso a Nicolò Barella, espulso nel finale. La rete di Cassata al quarto d’ora […] L'articolo Pagelle Frosinone-Cagliari 1-1: highlights e tabellino del match ...

Pagelle Frosinone-Cagliari : Highlights e tabellino del match : Pagelle Frosinone-Cagliari – Alle 15 al Benito Stirpe andrà in scena la partita tra Frosinone e Cagliari. I ciociari sono penultimi in classifica con 7 punti: una vittoria, 4 pareggi e 8 sconfitte, i rossoblù occupano il 13° posto assieme al Genoa con 15 punti e un cammino con 3 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. […] L'articolo Pagelle Frosinone-Cagliari: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Inter-Frosinone : Pagelle - Video Highlights e tabellino del match : Inter-Frosinone Pagelle – L’Inter ospita il Frosinone per la sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A. Gli uomini di Luciano Spalletti cercheranno di tornare immediatamente alla vittoria dopo la clamorosa sconfitta in casa dell’Atalanta di due settimane fa. Sulla carta la differenza tecnica tra le due squadre è enorme: l’Inter è al terzo […] L'articolo Inter-Frosinone: Pagelle, Video Highlights e ...

Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Primo tempo non esaltante, ma ricco di occasioni per Frosinone e Fiorentina. In sostanza sono stati meglio i viola che sono andati vicino al gol con Simeone, Biraghi e Benassi, i quali però hanno trovato davanti a loro uno Sportiello decisamente pronto. I ciociari hanno avuto anche loro alcune occasioni soprattutto sfruttando i calci di […] L'articolo Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

Highlights Serie A Parma-Frosinone 0-0. Video - pagelle e tabellino del match : Parma-Frosinone, la cronaca – Poche emozioni e nessun gol al Tardini. Parma e Frosinone si spartiscono la posta in palio, accontentandosi di un punto a testa, e muovono leggermente la loro classifica. Primo 0-0 in una giornata particolarmente ricca di gol e goleade: dopo le manite di Inter e Napoli, il poker di Lazio e Torino […] L'articolo Highlights Serie A Parma-Frosinone 0-0. Video, pagelle e tabellino del match proviene da Serie ...

Video/ Spal Frosinone (0-3) : Highlights e i gol della partita (Serie A 10^ giornata) : Video Spal Frosinone (risultato finale 0-3): gli highlights e i gol della partita di Serie A. Le reti di Chibsah, Ciano e Pinamonti regalano ai ciociari la prima vittoria in campionato(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 03:07:00 GMT)

Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Spal-Frosinone 0-3- La prima, dolce, volta del Frosinone. I ciociari ottengono la loro prima vittoria in campionato, in uno scontro salvezza che li vedeva assolutamente sfavoriti alla vigilia. La Spal, reduce dal successo contro la Roma di settimana scorsa, cade in casa e lo fa pesantemente contro la squadra di Longo. Il Frosinone sale a […] L'articolo Highlights Serie A Spal-Frosinone 0-3. Video Gol, pagelle e tabellino del match ...

Video/ Frosinone Empoli (3-3) : Highlights e gol della partita (Serie A 9^ giornata) : Video Frosinone Empoli (risultato finale 3-3): gli highlights e i gol della partita che si è giocata allo stadio Stirpe, valida per la 9^ giornata di Serie A. Decisiva doppietta di Ciofani!.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 10:20:00 GMT)