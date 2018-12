scuolainforma

: Docenti: due parole sul disagio generale degli educatori (comunicato) - scuolainforma : Docenti: due parole sul disagio generale degli educatori (comunicato) - granatag : RT @univtrends: E’ annunciata dal ministro Bussetti un’operazione in due tempi, nelle prossime settimane, che prevede assunzioni di docenti… - IMALecco : Giuria al lavoro di prima mattina. Due mamme, tre docenti di arte e una maestra, due studenti delle superiori e Bet… -

(Di domenica 16 dicembre 2018) Nuovo, che vede come protagonisti iitaliani, da parte del Coordinamento Nazionaledella disciplina dei Diritti Umani nella persona del professor Romano Pesavento. Tra gli argomenti toccati in questo documento vi è l’ipotesi di contratto per il rinnovo del comparto dirigenti che si è concluso facendo registrare un incremento pari a 540 euro al mese e non solo.Non manca poi un discorso su coloro che sono stati costretti a ad abbandonare la propria abitazione per trasferirsi altrove. Un lavoro sempre più difficoltoso quella dell’insegnante, a causa dei costi e delle responsabilità che sempre più attanagliano tale ruolo professionale.: una categoria sull’orlo della crisi Il Coordinamento Nazionaledella disciplina dei Diritti Umani, visti gli aumenti considerevoli previsti dall’ipotesi di contratto per il rinnovo del ...