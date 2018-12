Dall' Inghilterra sicuri | altro che Conte | l' Inter vuole il ritorno di Mourinho RUMORS

Calciomercato Manchester United. Dall'Inghilterra : 'Pogba via a gennaio - anche in prestito' : E, infine, perché il peggio non termina mai, la situazione molto delicata che riguarda il francese campione del mondo. I rapporti sono ormai ai ferri corti e Dall'Inghilterra ne sono sicuri: "Man Utd ...

Inter - la bomba Dall’Inghilterra : ecco allenatore e primo acquisto per la prossima stagione : L’Inter è scesa in campo per la 16^ giornata del campionato di Serie A, tre punti preziosi per la squadra di Luciano Spalletti che continua la corsa alla Champions League. Ma la dirigenza pensa anche al mercato, difficile aspettarsi grandi movimenti a gennaio, discorso diverso per giugno, previste operazioni importanti anche per la panchina. Spalletti non ha convinto, negativo soprattutto nelle ultime partite con scelte che hanno ...

Calciomercato Inter - bomba Dall’Inghilterra : “assalto nerazzurro ad Ozil” : Calciomercato Inter, Mesut Ozil è l’obiettivo numero uno del club nerazzurro che sta sondando il terreno con l’Arsenal Calciomercato Inter – “Mesut Ozil potrebbe passare all’Inter nella finestra di mercato di gennaio“. Apre così quest’oggi il Sun nel suo consueto spazio dedicato al Calciomercato. Il trequartista tedesco non sembra rientrare più nei piani dell’Arsenal, anche ieri non è stato ...

Dall'Inghilterra : accordo Milan-Chelsea per Fabregas : Prima le voci in Italia , ora quelle che provengono Dall'Inghilterra. Cesc Fabregas sembra sempre più vicino al Milan e a confermarlo ci pensa il The Sun . Secondo il tabloid britannico ci sarebbe un'...

Bimbo di 4 anni muore appena dimesso Dall'ospedale in Inghilterra - la madre : 'Denuncio i medici - per loro bastava la tachipirina' : Il figlio Sheldon Gary è morto fra le sue braccia poche ore dopo essere stato dimesso dal Royal Hospital di Sunderland, nel nord dell'Inghilterra. E ora la donna denuncerà per negligenza l'ospedale i ...

Togliere le tonsille ai bambini è inutile?/ Dall'Inghilterra : sette interventi su otto evitabili - IlSussidiario.net : Togliere le tonsille ai bambini spesso può essere inutile, lo dice uno studio Dall'Inghilterra. I ricercatori: '7 interventi su 8 sonoinutili'

Calciomercato Juventus - Dall’Inghilterra : “Pogba dice si ai bianconeri” : Calciomercato Juventus, SI SBLOCCA POGBA? – L’indiscrezione che proviene dall’Inghilterra è di quelle clamorose. Da settimane ormai, anzi praticamente da questa estate, si sta parlando del possibile ritorno di Pogba alla Juventus, ma quello che sorprende ora è che la situazione potrebbe essersi almeno in parte sbloccata. Di recente l’avvicinamento tra il giocatore campione del […] L'articolo Calciomercato Juventus, ...

Il caos a Westminster fa fuggire la Rolls-Royce Dall'Inghilterra : Il mondo economico e finanziario inizia a tremare , e c'è chi scalda i motori per prendere la fuga, e pazienza se il ponte sulla Manica non è mai stato costruito. 'Ci sono molti passi da fare e, in ...

Inghilterra - Rooney si ritira Dalla Nazionale [VIDEO] : Wayne Rooney saluta l’Inghilterra e la Nazionale dei Tre Leoni dopo 120 partite e il numero 10 sulle spalle. L’ex stella di Everton e Manchester United, oggi protagonista in Mls, lo ha fatto a Wembley in occasione del successo (3-0) nell’amichevole contro gli Stati Uniti, rubando la scena a tutti quando il ct Southgate al 58′ gli ha regalato la meritatissima passerella, subentrando al posto di Lingard. Dopo 15 anni ...

Under 21 - Italia-Inghilterra : formazioni ufficiali e diretta Dalle 18.30 : FERRARA - Test d'inglese per l' Italia Under 21 di Luigi Di Biagio che a Ferrara sfida i pari età dell' Inghilterra, tra le formazioni più forti e in forma d'Europa. Un banco di prova molto probante ...

Dall'Inghilterra : Liverpool pronto ad offrire 100 milioni al Barca per Dembelè : Quindici presenze e sei gol stagionali fino a questo momento per Ousmane Dembelè . Non poi così male in campo, fuori invece sì. Le sgridate di Valverde prima, che non lo convoca per la gara di ...

Dall'Inghilterra : 'Il Tottenham insiste per Barella' : LONDRA - Dopo le recenti buone prestazioni con la maglia del Cagliari e anche in Nazionale , Nicolò Barella è sempre più nel mirino del Tottenham . Il club londinese, con Moussa Dembelè infortunato e ...

Dall'Inghilterra : pronta una super offerta del Tottenham alla Roma per Under. E le big europee... : Tutti pazzi per Cengiz Under . Il turco classe '97 arrivato alla Roma nell'estate 2017, si sta dimostrando in grande crescita anche in questa stagione, dove ha realizzato tre gol in dieci partite, tra ...

Calciomercato Juventus - la bomba Dall’Inghilterra : via Szczesny - ecco il portiere per la prossima stagione : Calciomercato Juventus – La Juventus è reduce dal successo in Champions League contro il Manchester United, tre punti d’oro per la squadra di Massimiliano Allegri che ha ipotecato il passaggio del turno ed il primo posto. Adesso la squadra potrà concentrarsi per il campionato, la Champions League toglie tante energie come dimostra il passo falso nella gara contro il Genoa. Ma nelle ultime ore stanno circolando voci clamorose ...