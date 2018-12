Cosa c’è stasera in TV : "The Interpreter" con Nicole Kidman e "Rocky IV" sono le cose più interessanti, a meno che non siate appassionati di cinepanettoni

«Sei fumosa». «Come mi hai chiamato?». Cosa c’è davvero dietro lo scontro Juncker-May Il video della lite : guarda : Brexit, ecco come è andato lo scambio di accuse (poi risolto) tra la premier britannica e il presidente della Commissione Ue: «Mi riferivo alla situazione nel Regno Unito, non a lei»

Andrea Damante avvistato con Chiara Biasi. Cosa c'è tra i due? Guarda la FOTO : Cominciamo subito ringraziando la dolce talpina che molto gentilmente ci ha inviato la segnalazione di cui a breve vi parleremo. Ieri sera, in quel di Milano, sono stati avvistati insieme Andrea Damante e Chiara...

Cosa c’entra un consigliere di Di Maio nella direttiva europea sul copyright : Roma. Lo scorso settembre il Parlamento europeo approvò in sessione plenaria la direttiva sul diritto d’autore, una norma che ha creato numerose controversie e che si proponeva di proteggere i produttori di contenuti (case discografiche, operatori del settore cinematografico e televisivo, editori) d

Decreto fiscale e manovra finanziaria : Cosa c’è per famiglie - bambini e donne? : La misura di cui tutti parlano è il ritorno del bonus bebè, ma non è l’unico intervento che riguarda donne e famiglie nel Decreto legge in materia fiscale per il prossimo anno. Sono andati e venuti i provvedimenti prima della definitiva conversione in legge alla Camera con 272 voti favorevoli e 143 contrari. Molti quelli vagliati in questi giorni dalla Commissione Bilancio per la manovra finanziaria. Abbiamo raccolto quelli che più da vicino ...

Imu e Tasi - ultima scadenza : Cosa c’è da sapere : Dicembre è sì il mese delle feste e dei regali, ma per i contribuenti è anche il mese in cui si pagano le ultime tasse dell’anno. Le prossime scadenze per le imposte sono fissate al giorno lunedì 17, data entro cui dovranno essere versati i saldi di Imu (imposta municipale unica) e Tasi (Tributo per i servizi indivisibili), il cui acconto era stato pagato entro la scadenza di giugno. Anche per quest’anno non si pagherà l’Imu per la prima ...

Meghan Markle - Cosa c’è di vero riguardo ai problemi con il suo staff : 27 novembre 201719 maggio 201819 maggio 20189 giugno 20189 giugno 201814 giugno 201814 giugno 201819 giugno 201814 luglio 201814 luglio 201816 luglio 201827 novembre. Un anno di Harry e Meghan15 ottobre 201820 novembre 2018Harry e Meghan al Palladium. E tutte le altre volte dei realiContinui litigi, violente ramanzine e richieste assillanti. Da ormai alcune settimane, Meghan Markle è attaccata a raffica dai tabloid britannici che la stanno ...

Egitto - Cosa c’è dietro la foto del sesso sulla piramide : È riuscito ad aggirare i controlli e a salire fino alla cima della grande piramide di Giza, insieme a una modella. Un fotografo danese, Andreas Hvid, ha sfidato le autorità egizie e, una volta raggiunta l’estremità della grande tomba, ha girato un video e scattato una serie di foto in cui lui e la modella fanno sesso. Poi ha pubblicato sui social tutto il materiale, che è diventato virale. Come si poteva prevedere, il Governo e gli egiziani non ...

Serie A - l’analisi : la follia di Spalletti spiana la strada alla Juve - in casa Roma c’è qualCosa che non va! Il doppio volto (del tifo) di Genova e la personalità di Toro ed Atalanta : E’ andata in scena la 15^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante che ha dato indicazioni per le zone alte della classifica ma anche per quelle basse, con situazioni molto delicate con il rischio retrocessione per squadre ‘insospettabili’. La Juventus non sbaglia un colpo, successo per gli uomini di Massimiliano Allegri che hanno avuto la meglio dell’Inter, sono 14 le vittorie ed un pareggio su ...

Perché il “navigator” del reddito di cittadinanza si chiama così? Che Cosa c’è dietro? : Il Ministro Luigi di Maio ha annunciato che chi avrà diritto al reddito di cittadinanza, al fine di essere inserito o reinserito nel mercato del lavoro sarà assistito da una figura che sgancia questo compito dai centri per l'impiego: il navigator. Ma da dove salta fuori questo nome? È nuovo o si tratta del nome di professionisti presenti sulla scena internazionale? E Perché è stato scelto?Continua a leggere