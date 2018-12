Strage di nobili in un castello Austria | arrestato un conte

Strage di nobili nel castello : conte uccide padre - fratello e matrigna : Il triplice delitto è avvenuto nella dimora dei conti Goess, in Austria. Secondo la stampa locale, dietro al raptus di...

Strage di nobili in un castello - la contessa Cassis Faraone uccisa con il marito e il figliastro dal conte Tono Goess : Ennesima lite in famiglia e, in preda ad un raptus, il conte Tono Goess ha imbracciato il fucile a pallettoni e ha sparato cinque colpi contro il padre Ullrich Goess-Enzenberg, 92 anni, il fratello ...