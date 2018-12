Sci - cade Gisin in Val Gardena : portato via in eliambulanza - non aveva l'airbag : Brutta caduta per lo svizzero Gisin, che sbatte violentemente la schiena e perde i sensi, avendo anche battuto la testa durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena. La gara è...

Sci - Coppa del Mondo : Marc Gisin cade durante la discesa libera - è in ospedale. Non indossava l'airbag? : Terribile caduta per lo svizzero Marc Gisin durante la discesa libera di Coppa del Mondo in Val Gardena. Lo sciatore è stato sbalzato ad altissima velocità , sbattendo due volte sulla schiena e rovinando poi per parecchi metri. Nell'impatto Gisin ha perso i sensi. Immediati i ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : domani la sprint maschile. Sfida tra i fratelli Boe o Fourcade riuScirà ad inserirsi? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono gli uomini. domani la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica Coppa del Mondo, sulle prime due competizioni, con il norvegese Johannes Boe che proverà ad allungare, specialmente sul transalpino Martin Fourcade, apparso non in condizione sugli sci in Slovenia. Per quanto concerne la sprint di domani i ...

Lo Sciame meteorico delle Geminidi 2018/ Picco a Santa Lucia : l'anno 'fortunato' delle stelle cadenti : Lo sciame meteorico delle Geminidi 2018: come vedere le stelle cadenti di Santa Lucia e come poterle fotografare visto che è aumentata l'intensità

Lo Sciame meteorico delle Geminidi - ecco le stelle cadenti d’inverno e come vederle : Arrivano le stelle cadenti d’inverno: sono le Geminidi, che si potranno vedere da oggi fino al 15 dicembre e il cui picco è atteso per la notte tra il 13 e 14. Lo spettacolo dovrebbe essere assicurato, perché la Luna non dovrebbe creare troppo disturbo, come spiega l’Unione atrofici italiani (Uai). “Le Geminidi sono in genere particolarmente evidenti tra il 10 e il 15 dicembre – commenta Paolo Volpini della Rai – e quest’anno ...

Muore cadendo dalla moto dell’uomo appena conoSciuto in chat : lui la abbandona in autostrada : E' accaduto in Florida, dove una ragazza di 33 anni è morta dopo il primo appuntamento con un uomo conosciuto in chat.Continua a leggere

NBA 2019 - i risultati della notte (13 dicembre) : Toronto supera Golden State - cade Milwaukee a Indiana. Anthony Davis traScina al successo New Orleans contro Oklahoma City : Diverse sorprese nella notte NBA con ben undici partite in programma. Toronto sconfigge Golden State nell’incontro più atteso. Ad Est cadono Milwaukee, a Indiana, e Philadephia, in casa con Brooklyn, mentre continua la serie positiva di Boston che supera Washington. Ad Ovest sconfitta per Oklahoma City sul campo dei New Orleans Pelicans trascinati da un incontenibile Anthony Davis (44 punti). Toronto interrompe la striscia di quattro ...

Sciame meteorico delle Geminidi 2018 - ecco perché le stelle cadenti di Dicembre sono le più belle : il picco nella notte : Siamo sempre più vicini al picco delle Geminidi, le stelle cadenti di Dicembre a cui Google ha dedicato un bellissimo Doodle. Tra meno di 24 ore, il cielo potrebbe essere solcato da 120 meteore all’ora! ecco allora tutto quello che c’è da sapere per non perdersi lo spettacolo mozzafiato della notte di Santa Lucia. ecco come e dove vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le Geminidi possono essere osservate già nelle ore serali e ...

Basket - EuroCup 2018-2019 : Trento cade contro il Turk Telekom e saluta la qualificazione - BreScia crolla con la Stella Rossa e resta appesa a un filo : Erano due le formazioni italiane impegnate nella nona e penultima giornata della prima fase a gironi dell’EuroCup 2018-2019 di Basket. La Dolomiti Energia Trento e la Germani Basket Brescia si giocavano in due delicate trasferte la possibilità di lottare per l’accesso alla seconda fase. A Istanbul la formazione allenata da Maurizio Buscaglia è stata sconfitta dal Turk Telekom Ankara con il punteggio di 84-77 al termine di una partita ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino cade su una lastra di ghiaccio. Edema alla schiena - ma a Davos ci sarà : Che spavento per Federico Pellegrino durante gli allenamenti degli ultimi giorni a Livigno. Il valdostano è infatti scivolato su una lastra di ghiaccio mentre stava per risalire in macchina dopo una sessione e ha picchiato pesantemente la parte bassa della schiena per terra. Il 28enne ha raccontato la vicenda ai microfoni della Fisi: “Lì per lì sembrava una cosa di poco conto, invece la mattina seguente in palestra mi sono letteralmente ...

Biathlon - Coppa del Mondo Hochfilzen 2018 : sarà assolo di Boe o Fourcade ritornerà in condizione sugli Sci? : Secondo fine settimana di Coppa del Mondo di Biathlon: ad Hochfilzen, in Austria, tre gare attendono gli uomini. Venerdì la sprint, sabato l’inseguimento e domenica la staffetta. Occhi puntati, in ottica Coppa del Mondo, sulle prime due competizioni, con il norvegese Johannes Boe che proverà ad allungare, specialmente sul transalpino Martin Fourcade, apparso non in condizione sugli sci in Slovenia. Tra le polemiche arriva in gran forma ...