fanpage

: Ragusa, branco di minorenni picchia 20enne gay in strada: 'Urlavano 'Sei un fro...'' - fanpage : Ragusa, branco di minorenni picchia 20enne gay in strada: 'Urlavano 'Sei un fro...'' -

(Di sabato 15 dicembre 2018) Francesco, questo il nome della vittima, racconta: "Non era la prima volta che mi insultavano, mi hannoto con calci e pugni su tutto il corpo". Dura condanna da parte dell'Arcigay: "Tutta la nostra solidarietà al ragazzo che ha denunciato la violenza omofoba in una piccola comunità come quella di Vittoria"