ilfattoquotidiano

: Chuck Klosterman, morire per far sopravvivere il rock - ilfattoblog : Chuck Klosterman, morire per far sopravvivere il rock - Cascavel47 : Chuck Klosterman, morire per far sopravvivere il rock - scatola : Best book of 2018: quest'anno ho letto tanto e ho letto tanti libri belli. Ma questo è stato proprio una gioia. Chu… -

(Di sabato 15 dicembre 2018) “I Led Zeppelin sembrano quelli che sono, ma anche quelli che non sono. Sembrano una blues band inglese. Sembrano un branchiosauro a sangue caldo. Sembrano Annibale all’assalto delle Alpi. Sembrano sexy e sessisti e senza sesso. Sembrano cupi e strafatti; sembrano intelligenti ma cretini: sembrano più vecchi di te, ma di poco. I Led Zeppelin sembrano i gesti di un tipo fico. O, più precisamente, i Led Zeppelin sembrano un tipo fico ben preciso: sembrano il genere di tipo fico che ogni uomo crede vagamente di poter essere se solo alcune cose al mondo fossero in qualche maniera diverse”.Ventun giorni in viaggio attraverso l’America di inizio terzo millenio. Diecimila chilometri a bordo di una macchina a noleggio, con seicento cd, un po’ d’erba e l’obiettivo di portare a termine quello che la rivista Spin gli ha commissionato: una serie di ...