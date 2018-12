Ucciso Cherif Chekatt | il killer di Strasburgo in fuga da giorni

Blastingnews

(Di venerdì 14 dicembre 2018) È finita la caccia all'uomo., il francese di origini nord africane che hatre persone e ne ha ferite sedici, ha terminato la suain maniera definitiva alle 21 di ieri sera. Il 29enne, riconosciuto da una donna mentre camminava per Rue de Lazaret, non ha avuto scampo. La donna infatti, ha prontamente chiamato il centralino della polizia, che già perlustrava la zona con la squadra mobile e con elicotteri.passeggiava, non lontanto dai mercatini didove ebbe luogo il massacro poco più di 48 ore fa. Non si era dunque mai allontanato dal quartiere della strage, né dai suoi domicili, situati proprio nella stessa zona. Unache ha avuto vita breve, come l'assalitore, estremista radicalizzatosi in carcere, che non è sopravvvisuto ai colpi esplosi dalla polizia.Subito dopo la chiamata della donna infatti, diverse pattuglie sono giunte sul luogo ...