May e il salvagente di Bruxelles Spunta il codicillo salva-Brexit

ilgiornale

: La Corte Europea getta un salvagente a Londra: 'Brexit può essere revocata'. E May rinvia il voto - BlogNews_it : La Corte Europea getta un salvagente a Londra: 'Brexit può essere revocata'. E May rinvia il voto - EuYou_Europa : La Corte Europea getta un salvagente a Londra: “Brexit può essere revocata”. E May rinvia il voto - pelias01 : La Corte Europea getta un salvagente a Londra: “#Brexit può essere revocata”. E #May rinvia il voto -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Insolitamente sorridente, come non la si vedeva da tempo, Theresa May è arrivata ieri adopo essere scampata alla ghigliottina del voto di sfiducia dei deputati conservatori il giorno precedente a Londra e dopo essere volata in mattinata a Dublino per incontrare il premier irlandese Leo Varadkar, che ancora spera nella revoca o nella sospensione della. Anche quest'anno la premier inglese mangerà il Christmas pudding, arriverà a Natale per il rotto della cuffia, anche perché il voto sullaa Westminster non ci sarà prima del 7 gennaio. E ci arriverà da "sopravvissuta", come l'ha definita Angela Merkel, che con i leader europei l'ha accolta calorosamente, esprimendole "ammirazione".Alla premier sono stati dedicati dieci minuti in un Consiglio europeo di due giorni, come non hanno mancato di rimarcare iers più duri. Un tempo significativo per capire in realtà ...