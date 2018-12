Il mondo di Patty e abusi sessuali | Juan Darthes contro Thelma Fardin | ' È stata lei ad

mondo di Patty - Laura Esquivel : 'Thelma non ti lascio' : FUNWEEK.IT - L'ombra della violenza sessuale si allunga anche sul Mondo di Patty e ora, dopo le gravi accuse a Juan Darthes, Leandro, da parte di Thelma Fardin , Giusy, e Calo Rivero, Emma,, parla la ...

Gaston Soffritti 'Matias' de Il mondo di Patty parla delle violenze sessuali di Juan Darthes - : Darthés era un uomo con cui abbiamo condiviso molte ore, abbiamo giocato con lui prima degli spettacoli. Io non ho notato nessun comportamento strano. Non ho mai visto atteggiamenti sospetti di Juan ...

La denuncia di Antonella de Il mondo di Patty : 'Un attore adulto mi molestò' : Un vero e proprio ciclone è quello che ha travolto in queste ultime ore i protagonisti della serie televisiva Il Mondo di Patty, uno dei grandi successi della tv per ragazzi dagli anni 2000. Diverse attrici, infatti, hanno mosso delle pesanti accuse nei confronti di colui che vestiva i panni di Leandro (Juan Darthes), rivelando che l'attore le avrebbe molestate sul set. A queste denunce si è aggiunta anche quella di Brenda Asnicar che vestiva i ...

Il mondo di Patty e gli abusi sessuali - parla la protagonista Laura Esquivel : 'Non mi ero accorta - ma ora...' : ... quando lei aveva 16 anni e lui 45, esce allo scoperto anche Laura Esquivel , la protagonista della fiction Disney argentina trasmessa in tutto il mondo e travolta, 10 anni dopo, dallo scandalo ...

Il mondo Di Patty : Calu Rivero ha denunciato soprusi sul set nel 2009 : L'indiscrezione concernente i presunti abusi sessuali che Juan Darthes, uno dei protagonisti della nota serie-TV argentina 'Il Mondo di Patty', avrebbe inferto a più di una celebrità, ha letteralmente circumnavigato la rete. Nello specifico, online è emerso che l'attore Juan Darthes sia accusato da parte di Calu Rivero e Thelma Fardin (rispettivamente interpreti nei ruoli 'Emma' e 'Giusy' in 'Il Mondo di Patty') di aver compiuto delle molestie ...

Thelma Fardin - l'attrice de Il mondo di Patty denuncia un collega per stupro : La 26enne ha raccontato la violenza sessuale sul set avvenuta quando lei aveva 16 anni dall'attore Juan Darthes, allora 45enne, che ha respinto ogni accusa