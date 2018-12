I paradossi della nuova norma sulle targhe straniere Rischia chi era in regola

agi

: @Ioteeme Avrei votato la 1 perchè non mi piacciono i paradossi, cioè non mi piace finirci dentro, che poi uno si ri… - SequenzaMixata : @Ioteeme Avrei votato la 1 perchè non mi piacciono i paradossi, cioè non mi piace finirci dentro, che poi uno si ri… - LRupolo : @LiberoPetrucci @ElenaEmme1 Paradossi della “giustizia”, con la g minuscola... - paoletta2869 : RT @RealSparviere: @IAmJamesTheBond Povero Antonio, difendeva tanto gli Islamici e adesso proprio per colpa di questi lotta tra la vita e l… -

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Da alcuni giorni è “vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero”. Laè contenuta all’internolegge n.132 dell’1 dicembre 2018, quella di conversione del Decreto Sicurezza. Si tratta di un provvedimento che mira a frenare la cosiddetta “esterovestizione” delle automobili, una pratica che consentiva ai possessori di auto condi risparmiare sui classici costi delle quattoruote.Che cos’è l’esterovestizione dei veicoli Non pagare il bollo e ridurre di molto il costo dell’assicurazione, non preoccuparsi di prendere multe in strada, dimenticarsirevisione: l’estero-vestizione dei veicoli serviva a tutto questo. Immatricolando l’auto all’estero, infatti, si abbattevano la ...