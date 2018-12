Di Maio | ' Non bisogna uccidere i giornali | ma disintossicarli'

Di Maio : “nonostante l’aggiustamento chiesto dall’Europa - le misure non cambiano” : Di Maio a Mattino Cinque parla della trattativa con Bruxelles e spiega che verranno recuperati “ancora più soldi dalle pensioni d’oro” Poi rassicura: “Non ci sarà nessuna tassa sull’auto delle famiglie degli italiani né nuove né in uso” Spenderemo un po’ di meno ma solo perché ci sono dei soldi che ci avanzano, ne avevamo previsti in più di quelli che servivano”. A Mattino5 Luigi Di Maio torna sulla ...

Ecotassa - mezza retromarcia del governo per salvare le utilitarie. Di Maio : "Tassa non colpirà le famiglie" : MILANO - mezza retromarcia, col beneficio del dubbio, del vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, sull'Ecotassa per l'acquisto di nuove auto al di là di certi parametri di inquinamento. Una ...

Di Maio : 'manovra da 30-33 miliardi. Italiani non vogliono guerra con Ue ma che manteniamo promesse' : "Questa è una manovra da circa 30-33 miliardi, che mette risorse fresche nell'economia". Così il vicepremier pentastellato e ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, intervenuto a 'Mattino Cinque' su Canale5.

Ecotassa - Di Maio : non ci sarà - solo ecobonus : Verrà messo su auto elettriche, ibride e metano contro inquinamento - "Non ci sarà nessuna tassa sull'auto delle famiglie degli italiani ne' nuove ne' in uso". A parlare così in mattinata è il ...

Ue - Di Maio : 3% Francia? Non rispondo per non creare problemi a Conte : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sul Fatto del 14 dicembre : Di Maio – “Moscovici non è Juncker - se la lega torna con B” : L’intervista – Luigi Di Maio “Il governo non cade: Salvini, se ci molla per B. si suicida” Il vicepremier – La sfida con l’Europa, i paletti M5S e il domani dei gialloverdi: “Pd e Forza Italia non esistono più. Il futuro siamo noi e la lega al 30%” di a cura di Luca De Carolis e Paola Zanca Il vero spread di Marco Travaglio Siamo così a corto di buone notizie, specialmente dal fronte politico, che quando ne arriva qualcuna va ...

Di Maio : «Così evitiamo l’infrazione» Moscovici : negoziato non è ancora finito : Il vicepremier: «Le misure fondamentali restano tutte, gli aggiustamenti servono per evitare la procedura Ue e abbassare lo spread». Moscovici ottimista dopo il vertice col ministro Tria: «Lavoriamo a una soluzione condivisa»

Deficit al 2 - 4% «intoccabile». Tutte le volte che Di Maio e Conte hanno giurato che non sarebbe stato abbassato Video : Dalla festa dal balcone di Palazzo Chigi all'accordo con l'Ue per scendere al 2,04% del rapporto Deficit/Pil

Non sapete come fare sempre la scelta sbagliata? Chiamate Di Maio : Roma. I tempi del balcone di Palazzo Chigi sono lontani per Lugi Di Maio: eppure era solo il 27 settembre. Con la manovra del popolo smantellata dalla commissione di Bruxelles per manifesta impraticabilità, al capo politico del M5s non resta che dedicarsi all’arduo lavoro di ministro del Lavoro e de

Manovra - Di Maio : 'Cambiano decimali ma non le misure fondamentali' : "Stiamo portando a casa una Manovra che punta sullo sviluppo e, allo stesso tempo, tampona l'emergenza sociale. La trattativa va avanti, cambiano i decimali, ma non cambia la sostanza". Lo scrive su ...

