Di Maio | «Ci avanzano soldi» Poi la retromarcia sull' ecotassa per le auto

Manovra - Luigi Di Maio : “I soldi ci avanzano - ne abbiamo più di quelli che servono” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio , spiega quali sono i calcoli per far quadrare i conti e permettere al governo di abbassare il deficit al 2,04% in legge di Bilancio. "Ci sono dei soldi che ci avanzano - spiega il ministro del Lavoro -. Dalle relazioni tecniche stiamo scoprendo che abbiamo previsto più soldi di quelli che servivano".Continua a leggere

Manovra - Di Maio a Mattino Cinque : 'Ci sono soldi che avanzano' : Luigi Di Maio torna a parlare della Manovra a Mattino Cinque . 'Questa una Manovra da circa 30-33 miliardi, che mette risorse fresche nell'economia', ha spiegato, precisando che sul reddito di cittadinanza, in particolare, 'siamo intorno ai 7 miliardi, ma la trattativa è ancora in corso'. 'Nella Manovra abbiamo messo i soldi : abbiamo ...

Manovra - Di Maio : “Spendiamo di meno perché abbiamo scoperto che avanzano soldi” : “Spenderemo un po’ di meno ma solo perché ci sono dei soldi che ci avanzano, ne avevamo previsti in più di quelli che servivano”. Luigi Di Maio, parlando della Manovra e della trattativa con Bruxelles a Mattino Cinque su Canale5, parla dell’intenzione dell’Italia di far scendere il rapporto deficit/pil previsto dalla legge di Bilancio dal 2,4 per cento al 2,04. Intenzione annunciata ieri dal premier Conte, a Bruxelles per il ...