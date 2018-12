Auto | immatricolazioni in calo a novembre | giù dell' 8%

Europa : immatricolazioni Auto calano dell'8 - 1% a novembre : Ancora un mese in calo, il terzo consecutivo, per il mercato dell'auto in Europa. Stando ai dati diffusi stamattina dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto europei, a novembre le ...

Auto - frenata delle immatricolazioni a novembre e da inizio anno la crescita è solo dello 0 - 6% : ... a frenare le immatricolazioni è stato il nuovo sistema di omologazione WLTP entrato in vigore a settembre, il rallentamento degli indici economici in area Euro e la dinamica dell'economia mondiale «...

Immatricolazioni Auto a novembre : calo del 6 - 3% ma Lancia è prima tra le utilitarie : Il mercato italiano dell'auto a novembre si è contratto di oltre il -6%, sempre a causa della nuova normativa wltp che impedisce la vendita di modelli non in regola sul fronte emissioni. Numerose sono le case automobilistiche con il segno negativo rispetto a un anno fa. Ci sono però anche quelle in forte crescita, un progresso significativo perché raggiunto proprio in un momento difficile del mercato. Abbiamo così individuato cinque case ...

Immatricolazioni Auto : ecco perché le vendite continuano a calare : A novembre l'Italia fa segnare un nuovo tonfo del 6,3%, dovuto soprattutto alle nuove norme sulle emissioni e al crollo delle vetture diesel

Auto : CS Promotor - immatricolazioni -2 - 1% nel 2018 e -1 - 6% nel 2019 : ... dall'introduzione del nuovo sistema di omologazione WLTP, dal rincaro dei carburanti, maggior spesa per benzina e gasolio per 4,6 miliardi, e dal rallentamento dell'economia che farà registrare una ...

Acea : immatricolazioni Auto Ue+Efta calano del 7 - 4% a ottobre. Cè ancora effetto Wltp : Il mercato dell'auto in Europa registra una nuova frenata. Secondo i dati diffusi oggi dall'Acea, l'associazione dei costruttori di auto in Europa, le immatricolazioni sono calate nell'Unione europea+...

Immatricolazioni Auto - tracollo per il diesel : ROMA - Le auto alimentate a benzina, nel terzo trimestre del 2018, continuano a rappresentare la fetta principale di vetture immatricolate in Europa mentre la crescita delle Immatricolazioni di nuove ...

Auto : mercato ancora in rosso - immatricolazioni ottobre -7 - 42% : Roma, 2 nov., askanews, - mercato dell'Auto ancora in rosso. A ottobre, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 146.655 macchine, sono diminuite del 7,42% ...

Auto - immatricolazioni ancora in calo ad ottobre - -7 - 42% - : Nel mese di ottobre la Motorizzazione ha immatricolato 146.655 Autovetture, con una variazione di -7,42% rispetto a ottobre 2017 . Nel mese di settembre 2018 - comunica il Ministero dei Trasporti - ...

Auto : immatricolazioni in calo del 7 - 4% a ottobre in Italia - flessione di Fca : Mercato dell'Auto in flessione a ottobre in Italia: la Motorizzazione ha immatricolato 146.655 Autovetture, con un calo del 7,42% rispetto a ottobre 2017, quando ne furono immatricolate 158.417. A ...

Auto : a settembre immatricolazioni in calo in Europa - -23 - 4% - ; Fca -31 - 4% : A settembre le immatricolazioni di nuove Autovetture nell'Unione europea , Europa dei 28 piu' Efta, sono diminuite del 23,4%. Lo rende noto l'Acea , European Automobile Manufacturers' Association, ...

Auto - settembre nero per le immatricolazioni in Europa. Giù anche FCA : settembre nero per il mercato dell'Auto in Europa dopo il balzo registrato ad agosto . Secondo gli ultimi dati dell'Associazione europea dei produttori di Auto, ACEA,, nel mese in esame le ...