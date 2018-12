Astronomia | Chang’ e-4 in orbita lunare | lo sbarco a Gennaio 2019

meteoweb.eu

(Di venerdì 14 dicembre 2018) Il volto nascosto del nostro satellite si avvicina per la navicella spaziale cinesee-4, entrata con successo indopo un volo di quattro giorni e mezzo: lo annuncia il China Lunar Exploration Project (Clep), che ha confermato il successo della cruciale manovra di frenata che ha permesso alla sonda di immettersi in un’polare ellittica a 100 chilometri dalla superficiePartita lo scorso 7 dicembre alle 19.23 italiane dalla base spaziale di Xinchang nel Sichuan,e-4 – riporta Global Science – è composta da un lander che si poserà sulla superficieper poi rilasciare un piccolo rover carico di esperimenti scientifici che raccoglieranno dati per comprendere meglio il processo di formazione del nostro satellite.Tutto questo da una prospettiva mai esplorata prima: dal punto di vista terrestre infatti la Luna ci mostra sempre la ...