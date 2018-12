Ansia da Tav

huffingtonpost

(Di venerdì 14 dicembre 2018) La nuova giravolta manda ancora una volta in tilt i 5Stelle. Nello stesso giorno il Movimento retrocede nella battaglia contro l'Unione europea cercando un accordo sul deficit in manovra e dice sì al Terzo Valico perché altrimenti si pagherebbe una penale di oltre un miliardo. È come se nel giro di poche ore i punti fermi non ci fossero più. Nessuno parla volentieri e anche i parlamentari più vicini al capo politico Luigi Di Maio non riescono a intestarsi quella classifica difesa senza se e senza ma.Se l'atteggiamento più morbido nei confronti dell'Unione europea per evitare la procedura di infrazione risulta essere in qualche modo giustificabile, sulle grandi opere non si può dire la stessa cosa dal momento che il Terzo Valico veniva definito una vergogna pagata con i soldi dei cittadini. C'è chi adesso si trincera dietro un ...