optimaitalia

: Matrimonio perfetto tra GPU Turbo 2.0 ed EMUI 9.0 su #Huawei e #Honor: i miglioramenti ufficiali… - OptiMagazine : Matrimonio perfetto tra GPU Turbo 2.0 ed EMUI 9.0 su #Huawei e #Honor: i miglioramenti ufficiali… - Sposine : Matrimonio Moderno - Il Wedding blog per Spose moderne e Sposi 2.0: Il 'matrimonio' perfetto fra tradizione e moder… - ninfa1976 : Matrimonio d'autunno: 5 look perfetti per le invitate | DonnaD -

(Di giovedì 13 dicembre 2018)Con il trascorrere dei giorni cresce l'attesa in vista del rilascio non solo di9.0 e dell'aggiornamento Android Pie per gli smartphonecompatibili con il pacchetto software, ma anche per GPU2.0. Dopo aver preso atto che anche modelli non di ultimo grido potranno fare questo step, come abbiamo notato di recente conMate 9 ed il relativo articolo dedicato, oggi 13 dicembre occorre soffermarsi assolutamente su un post Facebook ufficiale che è stato pubblicato dal teame che potete trovare a fine articolo.Scendendo maggiormente in dettagli, i passi in avanti che dovremmo fare con GPU2.0 saranno tangibili anche ad occhio nudo. Sfruttando al massimo ilcon9.0, infatti, gli sviluppatori prevedono che grazie all'Intelligenza Artificiale ci sarà il tanto atteso salto di qualità in termini di "risorse predittive". Tradotto, ...