L’Italia in coma

Attentato Strasburgo - il padre della fidanzata delL’Italiano ferito : “Antonio è in coma” : Sarebbe in condizioni disperate Antonio Megalizzi, giornalista radiofonico italiano, originario di Trento, ferito ieri nell'Attentato di Strasburgo. A confermarlo è Danilo Moresco, il padre della fidanzata: "Un proiettile lo ha raggiunto alla base del cranio Ci hanno detto che non è operabile".Continua a leggere

Ranking FIFA - L’Italia recupera una posizione e sale al 18° posto. Belgio sempre al comando : Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali, la Nazionale italiana di calcio ha iniziato progressivamente ad uscire dalla crisi e ciò viene confermato anche dal Ranking FIFA. Nella classifica aggiornata al 29 novembre, l’Italia recupera una posizione e sale così al 18° posto. Gli azzurri raggiungono quota 1539 punti, portandosi a -1 dal Messico e assottigliando il gap con la Germania, distante ora 19 punti. Al comando del Ranking FIFA troviamo ...

Ranking Fifa - Belgio ancora al comando : guadagna una posizione L’Italia : guadagna una posizione l’Italia nel Ranking Fifa che è ancora comandato dal Belgio davanti alla Francia Il Belgio resta al comando del Ranking Fifa. I ‘Diavoli Rossi’ si confermano in vetta alla classifica stilata dalla Federazione internazionale davanti alla Francia e al Brasile. Un solo cambiamento nella top ten, con il Portogallo che scavalca l’Uruguay al sesto posto. guadagna una posizione anche l’Italia, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per L’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2019 : ennesimo anno zero per L’Italia al femminile - occorre pazienza. Anna Comarella e Greta Laurent guidano il rilancio : anno zero, settima edizione. Dall’addio alle gare di AriAnna Follis e MariAnna Longa, per l’Italia del fondo femminile bisogna sempre ricominciare da capo e anche questa stagione non si è potuta sottrarre, dopo gli scarsi risultati dell’anno olimpico di PyeongChang, alla teoria dei buoni propositi e dei cambiamenti con la speranza di arrivare finalmente all’anno uno, ad un progetto che si dimostri di prospettiva. Si riparte da Simone Paredi, ...

Ranking FIFA - L’Italia solo al 19° posto : comanda il Belgio : Ranking FIFA, l’Italia naviga tristemente al 19° posto della graduatoria dominata dal Belgio con 1733 punti in classifica Grazie al successo ottenuto in extremis a Chorzow contro la Polonia lo scorso 14 ottobre, l’Italia guadagna una posizione e si riporta al 19° posto del Ranking FIFA, posizione già occupata lo scorso giugno. Al primo posto il Belgio, seguito dai campioni del mondo in carica della Francia e dal Brasile. Da ...

Manovra - Juncker : «Con l’ok alL’Italia reazioni violente dagli altri Paesi» Sì al reddito di cittadinanza su bancomat : L’affondo del presidente della Commissione Ue: «Ci coprirebbero di ingiurie e invettive con l’accusa di essere troppo flessibili. Ma non abbiamo pregiudizi: ne discuteremo con l’Italia come facciamo con tutti gli altri»

Ranking FIFA - L’Italia crolla in 21^ posizione : il Perù ci sorpassa! Scivolone degli azzurri - Belgio solo al comando : Nuovo crollo dell’Italia nel Ranking FIFA appena aggiornato dopo le partite infrasettimanali. La nostra Nazionale ha perso una posizione ed è scivolata in 21esima piazza, scavalcata dal Perù che ha sconfitto il Cile per 3-0 in amichevole mentre gli azzurri hanno pareggiato contro l’Ucraina per 1-1. Siamo fuori dalla top 20, un risultato davvero pessimo per il nostro movimento che fatica a riprendersi dopo la mancata qualificazione ai ...