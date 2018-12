“Il mio bambino è morto | vi imploro di non ricordarmelo” | l’appello di Gillian Brockell

Russiagate - l’ex legale di Trump condannato a 3 anni : “Il mio lavoro era coprire i suoi affari sporchi” : Michael Cohen, l’ex avvocato personale di Donald Trump che gli ha voltato le spalle collaborando con la giustizia, è stato condannato da un giudice di New York a 3 anni per le accuse di aver evaso il fisco (1,4 milioni di dollari), mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e violato la legge elettorale comprando il silenzio di due donne s...

Uomini e Donne - Alessia Cammarota si svela : “Il mio sogno - duro - quasi impossibile” : Uomini e Donne, Alessia Cammarota risponde alle domande dei fan su Instagram Alessia Cammarota stasera ha risposto alle domande dei fan su Instagram. Non si è risparmiata, e non lo fa mai. Ha aperto il suo cuore e ha parlato dei suoi figli. Ha raccontato che Niccolò e Leo sanno giocare insieme ma come succede […] L'articolo Uomini e Donne, Alessia Cammarota si svela: “Il mio sogno, duro, quasi impossibile” proviene da Gossip e ...

Caterina Balivo in confidenza : “Il Natale e i regali di mio marito” : Caterina Balivo, intervista ‘intima’. Le chicche private della conduttrice di ‘Vieni da me’: “Il mio Natale, le tradizioni e i regali di Guido Maria Brera” Caterina Balivo tiene alle tradizioni, figuriamoci il Natale. La 38enne conduttrice di Vieni da me si è svelata a Vanity Fair, raccontando nel dettaglio come vive le festività tra lavoro e […] L'articolo Caterina Balivo in confidenza: “Il Natale ...

VIDEO Asia D’Amato - ginnastica artistica : “Il mio 2018 - il sogno medaglia ai Mondiali - le Olimpiadi 2020 - la mia gemella e le mie novità” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Tra loro Asia D’Amato, 15enne da Genova che quest’anno ha vinto l’oro al volteggio agli Europei juniores dove è stata una pedina fondamentale della squadra capace di vincere la medaglia d’oro. Abbiamo intervistato uno ...

Manuel Agnelli lascia X Factor : “Il mio percorso si chiude qui” : Manuel Agnelli lascia X Factor. Non possiamo dirci sorpresi di fronte alle dichiarazioni del giudice e frontman degli Afterhours, giunto al suo nuovo anno alla poltrona della giuria. Il 2018 non ha portato fortuna al suo team, ma non è questo il motivo che lo ha spinto a prendere una decisione così importante. Manuel Agnelli abbandona X Factor seguendo una visione già annunciata in precedenza: il suo viaggio nel talent show aveva le ore contate ...

X Factor 2018 - l’annuncio a sorpresa di Manuel Agnelli : “Il mio percorso come giudice finisce qui” : La notizia che non ti aspetti arriva alla fine della semifinale di X Factor, Manuel Agnelli ha annunciato che quella di giovedì sarà la sua ultima puntata nel talent show in onda su SkyUno. “Bisogna riconoscere un po’ di cose. Sarà un Forum sicuramente triste, per me. Sicuramente perché non ci sono due delle mie concorrenti, ma questo succede un po’ a tutti, ma l’altra è cosa che voglio dire è che tutto ha una ...

Lamezia Terme - segregata e violentata per dieci anni : “Il mio capo mi spaccò la testa col martello" : A “Pomeriggio Cinque”, l’intervista esclusiva a Mariana, che ora vive in una casa famiglia con i due figli, nati dalle violenze sessuali

Irresistibile Crozza nei panni di Di Maio : “Il lavoro con mio padre? All’epoca avevo il 22% degli anni” : Maurizio Crozza, nella puntata di Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove, porta sul palco Luigi Di Maio. Il vicepresidente ricorda i tempi in cui lavorava come operaio nell’impresa del padre “il mio turno era di 8 ore ma 7 e mezzo buone me le mangiavo per fare il cappello col giornale”. Video Nove L'articolo Irresistibile Crozza nei panni di Di Maio: “Il lavoro con mio padre? All’epoca ...

Milan - l’onestà di Cutrone : “Il secondo gol non è mio. Ho preso una botta - domenica…” : Patrick Cutrone è stato uno dei migliori in campo nella vittoria del Milan sul Dudelange nell’incontro valido per l’Europa League. Al termine del match, il classe ’98 si è presentato ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita: “Il secondo gol non è mio, non l’ho toccata. Per il resto è andata bene, peccato aver preso quei due gol lì, sono arrivati da due disattenzioni, ma questa vittoria ci aiuterà a ...

Milan - Patrick Cutrone sorprende tutti : “Il mio idolo è Morata” : Milan, Patrick Cutrone ha raccontato il momento della sua carriera rossonera, ma ha anche parlato dei suoi idoli come Morata e Inzaghi “Giocare con Higuain per me è un onore. In allenamento lo osservo, perché ogni volta capisco cose nuove. Giocare al suo fianco mi aiuta molto, poi posso giocare anche da solo, non sento la pressione. Per me l’importante è scendere in campo”. Lo dice l’attaccante del Milan, Patrick ...

Sposa bambina a 6 anni - a 18 ottiene finalmente il divorzio : “Il mio sogno ora è studiare” : Pintudevi è una ragazza indiana nata nel Rajasthan diciotto anni fa. Nonostante la giovane età quando era solo una bambina, a sei anni, è stata costretta a Sposarmi. E ora finalmente, grazie all’aiuto di una Ong, ha ottenuto il divorzio: “Sono finalmente libera”, ha detto all’agenzia di stampa Ani.Continua a leggere

Grande Fratello Vip - Walter Nudo : “Il mio matrimonio è finito un anno fa. L’ho allontanata perché non potevo renderla madre” : “Mi sono lasciato un anno fa con mia moglie. La storia è finita, era una bella storia, molto complicata”, Walter Nudo nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip parla della fine del suo matrimonio con Céline Mambour. Lo nozze erano state celebrate nel 2010 a Las Vegas, una storia travolgente iniziata nel 2009 all’autodromo del Mugello dove il concorrente partecipava a una gara del Campionato Superstars. La ...

Il fidanzato muore prima delle nozze - lei posa con il suo ologramma : “Il mio cuore a pezzi” : Debbie Gerlach, di Tucson in Arizona, ha perso il fidanzato in un incidente stradale poco prima delle nozze. Il giorno del matrimonio ha deciso di posare in un servizio fotografico insieme all'ologramma e alle ceneri del suo sposo, condividendo i suoi scatti sui social network: "Oggi avrei dovuto sposare il mio migliore amico. Doveva vedermi con questo abito".Continua a leggere

Grande Fratello Vip - Merola : “Il mio voto influenzato” - Silvestrin? Bullo e violento : Valerio Merola contro Enrico Silvestrin: “Il pubblico lo ha voluto punire per il suo atteggiamento omofobo” Valerio Merola ed Enrico Silvestrin non hanno particolarmente legato durante il Grande Fratello Vip. I due, sia dentro che la Casa che fuori, si sono ampiamente scontrati, facendosi coinvolgere in discussioni che poi sono sfociati in veri e propri […] L'articolo Grande Fratello Vip, Merola: “Il mio voto ...