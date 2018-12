Frongia | bonifica Flaminio procede spedita | si rivede l’erba

romadailynews

(Di giovedì 13 dicembre 2018) Roma – “Sono passato allo Stadioin questi giorni per vedere come stanno proseguendo i lavori didell’impianto: e’ emozionante vedere nuovamente un campo da gioco, finora sepolto da una giungla di vegetazione infestante”. Cosi’ su Facebook, l’assessore allo Sport di Roma Capitale, Daniele“Possiamo affermare- ha aggiunto- che lastandomente, nei modi e nelle tempistiche previste inizialmente, gli operatori dell’Ama stanno proseguendo nella rimozione dei detriti e del verde cresciuto a dismisura e, soprattutto, sono passati con un trattore per conferire nuovamente al campo un aspetto degno di tal nome. Non posso non ringraziare i colleghi e gli architetti del dipartimento Sport che hanno lavorato in tempi record per lasia delche di Campo ...