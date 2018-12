Cop24 | appello Onu a compromesso

Cop24 - appello della Santa Sede per un'azione "urgente - vera e solidale" sul clima : ... in particolare l'ultimo rapporto dell'Ipcc, 'che riecheggia il grido della Terra e mostra chiaramente l'impatto devastante del cambiamento clima tico sulle comunità di tutto il mondo'.

Cop24 - in Polonia l'ultimo appello per salvare il pianeta : Torino - Ha un gusto un po' paradossale aver scelto la Polonia - il Paese che in Europa è sia maggior produttore che maggior consumatore di carbone - e addirittura Katowice, la capitale della Slesia - ...