Come si calcola la tredicesima

Tredicesima 2018 : quando arriva - Come si calcola e chi la riceve : Soltanto per il 2018 la data di pagamento della Tredicesima mensilità per gli statali sarà la stessa per insegnanti, personale amministrativo e per tutti...

Boldi e De Sica sono 'Amici Come prima' : 'La nostra separazione? Era tutto calcolato' : Di Gloria Satta - Al grido di 'il cinepanettone è morto, viva il cinepanettone', Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati insieme dopo 13 anni. A furor di popolo, assicurano: 'I ragazzini, che ...

Imu e Tasi 2018 - quando si pagano e Come si calcolano : Tempo di scadenze per i pagamenti di Imu e Tasi. Quest’anno la scadenza Imu e Tasi cade il 17 dicembre 2018. Si tratta della seconda rata, dopo l’acconto del giugno scorso, e deve essere pari al restante 50% da versare secondo le nuove aliquote approvate per il 2018. Non sono interessati dal pagamento della Tasi, come ogni anno, i proprietari di prima casa, sempre e quando non si tratti di un immobile di lusso. Se i componenti del ...

Tredicesima 2018 NoiPA : Come si calcola l’importo e quando viene pagata : Il calcolo della Tredicesima 2018 NoiPA, tiene conto di vari elementi. La mensilità aggiuntiva spetta di diritto a tutti i lavoratori e viene pagata in prossimità delle festività natalizie. Il suo importo non corrisponde allo stipendio mensile, perché le voci di calcolo sono leggermente diverse rispetto a quelle della classica busta paga mensile. come si fa, dunque, il calcolo? Il calcolo della Tredicesima 2018 La Tredicesima corrisponde ad ...

Quando arriva la tredicesima e Come si calcola : Inizia dicembre e il pensiero, per i fortunati a cui spetta, va alla tredicesima, nota anche come «gratifica natalizia»: se tutto va come dovrebbe, c’è infatti da aspettarsela prima di Natale. Intanto, a differenza della quattordicesima, la tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti e, di fatto, è pari a una mensilità. Il periodo di riferimento per il calcolo è dall’1 gennaio al 31 dicembre, ma l’ammontare della tredicesima è ...

Tredicesima : quando viene pagata e Come si calcola - Sky TG24 - : La mensilità aggiuntiva arriva a dicembre. Il calendario è fissato per legge, anche se in molti casi non impone una data precisa. Ecco cosa c'è da sapere

Quando arriva la tredicesima e Come si calcola : I lavoratori dipendenti con un contratto di assunzione a tempo determinato e indeterminato ricevono nel mese di dicembre una mensilità aggiuntiva chiamata tredicesima. La paga aggiuntiva, istituita in Italia nel 1937 come gratifica natalizia per i soli lavoratori delle industrie ed estesa nel 1960 a tutti con decreto del Presidente della Repubblica, è sempre più oggi un mito per i tanti precari e le partite Iva e un importante sollievo per chi ...

Incentivo all'uscita e contributi figurativi - ecco Come calcolare l'assegno : Gentile lettore, a seguito del periodo in isopensione, cambieranno tutte e 3 le quote. Quota a e b, nel metodo retributivo, recepiranno all'interno delle medie retributive rispettivamente quinquennali ...

Contraccettivi naturali : Come calcolare il periodo fertile : I Contraccettivi naturali sono quei metodi che consentono di evitare una gravidanza indesiderata grazie al calcolo del periodo fertile. Il periodo fertile di una donna corrisponde principalmente alla fase dell’ovulazione. Il ciclo femminile in media dura 28 giorni e si divide in quattro fasi: la fase pre-ovulatoria, che si verifica quando si forma l’ovulo, quella ovulatoria, che identifica il momento in cui l’ovulo può essere ...

Contraccettivi naturali : Come si calcola il periodo fertile o Metodo di Ogino-Knaus : Fra i Contraccettivi naturali uno dei più famosi è il Metodo Ogino-Knaus che si basa sul calcolo del periodo fertile. Si tratta di un sistema che nel corso degli anni ha sollevato molti dubbi e perplessità, non solo perché non protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili, ma anche perché presenta un’alta percentuale di insuccesso, fornendo, di fatto, una scarsa protezione dalle gravidanze indesiderate. Il Metodo Ogino-Knaus deve il ...

Personale ATA : Come calcolare il punteggio del servizio per ogni profilo : Mentre alcuni aspiranti supplenti ATA ricevono convocazioni, in tanti si domandano come viene valutato il servizio svolto. Si propone di seguito un calcolo del punteggio derivante dal servizio svolto all’interno degli istituti scolastici statali e paritari, in qualità di Personale ATA, profilo per profilo. Il punteggio accumulato sarà utile per aspirare all’ingresso in prima fascia e in seguito all’ambito ruolo. Personale ATA: ...

Pensioni - 100 miliardi di debito con quota 100? Boeri non chiarisce Come sono calcolati : “Aspettate la relazione tecnica” : come sono stati calcolati i “100 miliardi di debito Pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future” lo si saprà solo quando verrà pubblicata la legge di Bilancio per il 2019 completa di relazione tecnica. Giovedì il vicepremier Matteo Salvini e i deputati del Movimento 5 Stelle hanno attaccato il presidente Inps Tito Boeri per aver criticato l’intenzione del governo di introdurre “quota 100” per andare ...