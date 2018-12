Giorgetti ufficializza i 4 esperti che scriveranno il concorso per il presidente Asi Lo

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) Una settimana. Tanto è durata la vacatio all’interno del comitato diincaricato dal Miur di preparare ilper il nuovodell’Agenzia spaziale italiana. Lo scorso 4 dicembre, nel giorno della decisione del Tar sul ricorso di Battiston (poi slittata al 19 marzo 2019), quattro dei cinque scienziati dell’organismo si sono dimessi in polemica con il ministro Bussetti, accusato di aver fatto pressioni per imporre criteri di scelta che consentissero di affidare la guida dell’Asi a figure con competenze non solamente scientifiche ma anche manageriali. A distanza di sette giorni i quattro sono stati rimpiazzati. A tempo di record. La notizia è stata data direttamente dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlodurante la sua audizione in Commissione Attività produttive a Montecitorio: “Il Miur ha provveduto a ...