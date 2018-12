Generale Francesco Angioni bacchetta Salvini | Politici devono pesare parole con

huffingtonpost

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) "Un politico develeè un ministro in carica, deve avere più oculatezza nel gestire le proprie dichiarazioni dal momento che l'Italia ha sempre cercato, in un'area così delicata del mondo, di mantenere l'equidistanza tra tutte le parti in causa". IlFranco, comandante del contingente italiano in Libano dal 1982 al 1984 nella prima operazione armata italiana all'estero dopo la seconda guerra mondiale, commenta così all'agenzia di stampa Adnkronos ledel ministro dell'Interno e vicepremier Matteo, che ha definito Hezbollah 'terroristi islamici'.I militari italiani dell'operazione 'Leonte', attualmente in attività in Libano nell'ambito della missione Unifil dell'Onu, "sono in questo modo esposti a fraintendimenti e incomprensioni. Chi vuole approfittare della situazione potrebbe trovare pretesti per ...