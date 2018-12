Como | “centinaia di migranti trasportati in treni merci verso la Germania in condizioni

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 dicembre 2018) La polizia diha eseguito due arresti in carcere, ordinati dal Tribunale di Milano, nei confronti di due soggetti ritenuti appartenenti ad un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestinapaesi del centro e nord Europa, in particolarela. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno permesso di accertare che la banda ha favorito il trasporto di diverse centinaia di persone, molte delle quali giunte a destinazione, altre fermate dalla polizie di Austria,e Svizzera nel corso di controlli sulle aree di confine.L’indagine della Squadra Mobile diera cominciata nel dicembre del 2017, dopo la denuncia di un gambiano, il quale aveva raccontato di aver dato denaro a un connazionale che viveva nella città lombarda, perché lo facesse giungere in. È stata quindi scoperto un gruppo, che organizzava ...