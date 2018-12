Altre due università giapponesi discriminavano le donne

Altre due donne in manette per tentato furto in appartamento : BOLZANO . Questa mattina, 10 dicembre, due pattuglie della Squadra Volante sono inviate dalla Sala Operativa della Questura presso un'abitazione del centro cittadino, in quanto era giunta una ...

Due persone sono morte e Altre due sono rimaste ferite nell’incendio di un palazzo a Reggio Emilia : Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite in un incendio iniziato nello scantinato di una palazzina a Reggio Emilia. I due morti sono un uomo e una donna, cittadini cinesi, che vivevano nel seminterrato del palazzo. I

Skicross – Non si gareggia ad Arosa e Montafon : cancellate Altre due tappe : Skicross, cancellate altre due tappe: ad Arosa e Montafon non si gareggia, si comincia il 20 dicembre a San Candido Il clima continua a condizionare il calendario della Coppa del mondo di Skicross. Dopo la cancellazione della tappa inaugurale in Val Thorens, inizialmente programmata dal 6 all’8 dicembre, la FIS è stata costretta ad annullare altri due appuntamenti, quello di Arosa, in Svizzera, che era fissato pochi giorni dopo, ...

Chimaera - il batterio killer non è solo veneto : due morti in Emilia - a rischio Altre regioni : La Regione veneto sta richiamando tutti i pazienti operati a cuore aperto dal 2010 a fine dicembre 2017, perché potrebbero aver contratto il batterio killer Mycobacterium Chimaera. Finora si sono già registrati nella regione 16 casi e 6 decessi, ma la situazione potrebbe peggiorare e coinvolgere tutta Italia.Continua a leggere

Roma - “opere d’arte false spacciate per vere” : Vittorio Sgarbi indagato con Altre 22 persone. In due ai domiciliari : Le opere d’arte erano false, ma venivano spacciate come autentiche. È questo il sospetto della procura di Roma che indaga su 23 persone, tra le quali c’è il parlamentare e critico d’arte Vittorio Sgarbi in quanto presidente della Fondazione Archivio Gino De Dominicis. Il gip del tribunale della Capitale ha disposto 2 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e 2 divieti temporanei di esercizio dall’attività ...

Tornado - due famiglie sfollate e molte Altre ancora senza elettricità : I danni più ingenti, oltre a quelli dei privati, sono al patrimonio pubblico e alle strutture sportive in particolare: distrutti i campetti di calcio e tennis e il palazzetto dello sport, in cui la ...

Ponte - Fincantieri presenta un progetto con Altre due aziende : Salini e Italferr : Le tre grandi imprese hanno presentato in cordata una proposta. Lunedì 26 novembre scade il termine fissato da Bucci

Calciomercato - Ibrahimovic in Italia : non solo il Milan - si aprono Altre due piste clamorose : Si avvicina sempre di più il mercato di gennaio ed i club del campionato di Serie A sono già al lavoro per rinforzare le rose in vista della seconda parte di stagione. Un calciatore al centro delle trattative è Zlatan Ibrahimovic, dopo l’esperienza con i Galaxy lo svedese ha chiesto espressamente di tornare in Italia. Ovviamente le preferenze sono per il Milan, i rossoneri nelle ultime ore hanno incontrato l’agente Mino Raiola, ...

Addio ad Annalisa e Claudio : Altre due vittime del cancro nella Terra dei Fuochi : Caserta e Napoli in lutto per la dipartita di due giovani vite: questa mattina la giovanissima Annalisa e il poco più che trentenne Claudio hanno infatti perso la propria battaglia contro il cancro dopo un'estenuante lotta durata diversi mesi. In questi mesi più che mai è nuovo allarme nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Il ritratto di Annalisa Annalisa Borriello era una ragazza di soli diciannove anni, con tanti sogni nel cassetto e una marea di ...

Ossa in Nunziatura “antecedenti al 1983”. Per esame Dna Altre due settimane : Per le analisi con il carbonio 14, che consentiranno di stabilire con certezza la datazione dei resti, ci vorranno altre due settimane. Ma secondo quanto emerge dai primi accertamenti, le Ossa rinvenute alla fine di ottobre sotto il pavimento della Nunziatura Apostolica di Via Po a Roma non appartengono a Emanuela Orlandi o Mirella Gregori, entrambe scomparse nel 1983 a 15 anni. Pare infatti che i resti risalgano a un periodo antecedente al ...

Taranto : Altre morti bianche - due operai precipitano a terra da gru a Tamburi : Erano all'interno di un cestello semovente, quando a un certo punto lo stesso si è staccato dal braccio che lo sosteneva, facendo precipitare a terra i due operai intenti a lavorare su una facciata ...

X018 : due nuovi studi di sviluppo per i Microsoft Studios - nuovi titoli in uscita e tante Altre novità : Questo weekend, la community Xbox si è riunita in occasione di X018, uno speciale evento globale realizzato per celebrare Xbox con novità, anteprime e una miriade di sorprese. Oltre 10.000 fan hanno raggiunto la quarta edizione annuale di Xbox FanFest: Mexico City per sbirciare da vicino il futuro di Xbox, partecipando a eventi hands-on e panel che hanno visto la partecipazione di membri del Team Xbox, con streaming dal vivo ...

Oltre ai due senegalesi fermati ci sono Altre 2 persone sotto torchio per la morte di Desirée : Indagini serrate, molti testimoni e in poche ore è arrivata la svolta nell'inchiesta sulla morte di Desirée, la 16enne trovata morta la scorsa settimana in un edificio diroccato nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Chi era in quella struttura e ha visto cosa succedeva non ha esitato a parlare e così sono subito finiti in manette Mamadou Gara, 26 anni, e Brian Minteh, 43, ritenuti responsabili, in concorso ...