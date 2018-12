Strasburgo | spari e morti al mercatino di Natale

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. “Due morti - 11 feriti”. L’attentatore in fuga : è asserragliato - conflitto a fuoco : Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale a Strasburgo. Sette o otto colpi esplosi sulla folla intorno alle ore 20 vicino alla centrale Place Kleber. Poi, l’uomo si è spostato di qualche metro e ha riaperto il fuoco, secondo quanto riferito da alcuni testimoni. La polizia riferisce che ci sono due morti e undici feriti, di cui sette gravi. Tra loro anche un militare dell’Opération Sentinelle. La zona intorno al centro storico è stata ...

Strasburgo - spari al mercatino di Natale. “Due morti - undici feriti”. L’attentatore è stato identificato ma è ancora in fuga : Un uomo ha aperto il fuoco ai mercatini di Natale a Strasburgo. Sette o otto colpi esplosi sulla folla intorno alle ore 20 vicino alla centrale Place Kleber. La polizia riferisce che ci sono due morti e undici feriti, di cui sette gravi. La zona intorno al centro storico è stata blindata ed evacuata. L’autore della sparatoria è stato identificato ed è ancora in fuga. Operazione della polizia francese in corso a Neudorf, quartiere di ...

Spari ai mercatini di Natale a Strasburgo : “Due morti e 11 feriti - caccia al killer” : È di due morti e 11 feriti il bilancio fornito dalla Prefettura francese di Bas-Rhin dopo gli Spari in un mercatino di Natale nel centro di Strasburgo. La polizia ha inoltre confermato che l’autore degli Spari è ancora in fuga. Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha lasciato in anticipo un ricevimento in corso all’Eliseo per seguire personalme...