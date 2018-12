Parcheggiatori abusivi ' espulsi' da Assisi

Parcheggiatori abusivi : in arrivo il reato penale che porta alla reclusione : I Parcheggiatori abusivi rischieranno fino ad un anno di reclusione oltre a pagare multe decisamente più salate Nel Decreto Sicurezza fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, troviamo una norma che punta a eliminare, o almeno a scoraggiare, l’odioso fenomeno dei Parcheggiatori abusivi . Con la nuova legge chi verrà pizzicato dalle Forze dell’ordine mentre chiede denaro agli automobilisti per “controllare” la loro vettura ...

Rifiutano di pagare tre Parcheggiatori abusivi : massacrati di calci e pugni : E' accaduto nel centro storico di Palermo: a farne le spese due automobilisti che si sono rifiutati di pagare i parcheggiatori per tenere le auto in sosta.Continua a leggere

Piccolo : Raggi manna dal cielo per Parcheggiatori abusivi e furbetti : Roma – “Ci risiamo. A poco piu’ di un mese dall’annullamento della gara per le rimozioni auto, a causa degli errori contenuti nel bando, ora di nuovo uno stop. Da tre anni Roma e’ senza servizio di rimozione autoveicoli. La Giunta capitolina dopo ripetute promesse di gara in due anni e mezzo di governo, nell’ultimo mese e’ riuscita a centrare ben due stop dal Tar. Tre anni di blocco del servizio hanno ...