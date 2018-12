NBA | Philadelphia 76ers nei guai | infortunio all' inguine per Jimmy Butler

NBA - i risultati della notte : Philadelphia si prende il 2° posto - OKC battuta in volata : Detroit Pistons-Philadelphia 76ers 111-117 Prova di forza dei Philadelphia 76ers, che concedono una serata di riposo a Joel Embiid , 12 mesi fa di questi tempi era costretto a saltare i back-to-back ...

Mercato NBA - tre free agent “testati” dai Philadelphia 76ers : Philadelphia 76ers alla ricerca di un esterno per allargare le rotazioni dopo la trade che ha portato Butler ai Sixers da Minnesota I Philadelphia 76ers sono alla ricerca di un innesto nel reparto esterni. Una guardia/ala che possa dare punti e difesa alla second unit dei Sixers entrando dalla panchina, un po’ scialba dopo la trade che ha portato sì Butler alla corte dei 76ers, accorciando però le rotazioni dato che sono state due le ...

NBA - risultati della notte : Philadelphia batte Memphis - Davis e Wade firmano le vittorie di Pelicans e Heat : Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies 103-95 Ben Simmons e Jimmy Butler saranno anche " fratelli di fascetta " per il loro impegno difensivo, ma non è che in attacco abbiano smesso di fare il loro ...

Risultati NBA – Philadelphia a valanga sui Knicks - Gallinari show a Los Angeles : ok Thunder e Bucks : Philadelphia non dà scampo ai Knicks, Bulls sconfitti di misura da Milwaukee mentre Thunder e Clippers si sbarazzano di Cleveland e Phoenix Emozioni a non finire nella notte NBA appena trascorsa, caratterizzata da tanto spettacolo e da giocate davvero da urlo. Grande affermazione di Philadelphia al cospetto dei Knicks, stesi con il punteggio di 117-91. Partita mai in discussione al Wells Fargo Center, chiusa già alla fine del primo tempo ...

NBA 2019 - i risultati della notte (29 Novembre) : Gallinari trascina i Clippers - Westbrook in tripla doppia. Vincono Milwaukee e Philadelphia : Sono dieci le partite della notte NBA. Continua l’ottimo momento dei Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, che si confermano in vetta alla Western Conference dopo aver ottenuto il loro terzo successo consecutivo. Questa volta la vittoria arriva contro i Phoenix Suns per 115-99 e proprio l’azzurro è il grande protagonista della serata. Gallinari chiude la sua partita con una doppia doppia da 28 punti e 10 rimbalzi e ci aggiunge ...

NBA – Jimmy Butler si prende Philadelphia : buzzer beater strepitoso - la tripla è (quasi) impossibile! [VIDEO] : Jimmy Butler conquista i tifosi dei Sixers con una giocata strepitosa: il nuovo arrivato stende i Nets con una tripla sulla sirena dal grande coefficente di difficoltà Arrivato a Philadelphia dopo una tanto discussa trade fra Timberwolves e Sixers, Jimmy Butler non ha sicuramente fatto fatica a conquistarsi i favori dei suoi nuovi tifosi. Il talento del prodotto di Marquette è noto a tutti, gli si doveva dare solo il tempo di metterlo in ...

NBA - il caso Markelle Fultz si tinge di giallo. E si va verso l'addio con Philadelphia : Una storia incredibile, che va verso un epilogo con ogni probabilità triste, invece che lieto. Un anno e mezzo dopo essere stato scelto dai Philadelphia 76ers con la prima chiamata assoluta al Draft ...

NBA - risultati della notte : Golden State torna a vincere - Philadelphia perde la prima in casa : Golden State Warriors-Portland Trail Blazers 125-97 La peggior striscia di sconfitte dell'era Steve Kerr si ferma a quattro: spinti dai 32 punti, 7 rimbalzi, 8 assist e 3 stoppate di Kevin Durant e ...

NBA - l'involuzione di Markelle Fultz : da prima scelta assoluta a panchinaro di Philadelphia : Joel Embiid porta a scuola il rookie DeAndre Ayton con una prova da 33 punti e 17 rimbalzi. Ben Simmons sfiora la tripla doppia per la seconda gara consecutiva, 19 punti, 11 rimbalzi e 9 assist,. ...

NBA - i risultati della notte : Philadelphia fa 9 in fila in casa - i Kings rovinano il ritorno di Westbrook : Philadelphia 76ers-Phoenix Suns 119-114 I Sixers stanno ancora cercando di definire perfettamente i contorni della loro identità, ma se non altro possono contare su una cosa: il pubblico di casa. Dopo ...

NBA - Philadelphia sbanca Charlotte grazie al buzzer beater di Butler : il VIDEO : Philadelphia 76ers vittoriosi sul parquet di Charlotte nonostante i 60 punti di Kemba Walker, Butler ha avuto la meglio Philadelphia batte Charlotte 122-119, grazie al canestro negli ultimi secondi del neo arrivato Jimmy Butler. L’ex Minnesota ha preso il possesso del pallone sul 119 pari, dimostrando subito la sua enorme leadership. Uno step back leggermente spostato verso destra, alla Irving, e tripla della vittoria per i suoi ...

NBA - Jimmy Butler si è ambientato alla grande a Philadelphia : il VIDEO della sua gara contro Utah : Jimmy Butler è approdato in pompa magna ai Philadelphia 76ers dando subito l’impressione di poter cambiare lo scenario ad Est Jimmy Butler ha cambiato le gerarchie ad Est, trasferendosi a Philadelphia da Minnesota. I Sixers hanno aggiunto un All star perdendo Saric e Covington, due giocatori di sistema molto importanti per le dinamiche di Philly. Jimmy Butler ha però messo subito le cose in chiaro, dimostrando di poter dare una ...

NBA - Jimmy Butler - vittoria da protagonista all'esordio a Philadelphia : battuti i Jazz : Philadelphia 76ers-Utah Jazz 113-107 "One in the books", sussurra Jimmy Butler mentre corre nel tunnel degli spogliatoi, uscito stritolato e felice dall'abbraccio di una folla che non vedeva l'ora di ...

NBA – Butler si presenta ai Sixers : “sono un ottimo compagno. Vi presento i Big 3 di Philadelphia! Voglio il titolo” : Jimmy Butler si presenta in grande stile ai Sixers: nella conferenza stampa di rito l’ex Timberwolves infiamma l’ambiente e punta al titolo Jimmy Butler si è presentato in grande stile ai fan dei Sixers. Nella conferenza stampa di presentazione organizzata dalla franchigia, Butler ha messo in chiaro alcuni punti riguardanti il suo arrivo a Philadelphia. Innanzitutto Butler ha parlato del suo inserimento in squadra, rassicurando ...