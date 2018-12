La Lega continua a crescere e tocca il 32% dei consensi | M5S ancora in calo

Basket - EuroLega 2018-2019 : Milano ospita il nuovo Baskonia. L’Olimpia vuole continuare a vincere. : Sarà una settimana “spagnola” per l’Olimpia Milano. Domani sera al Forum l’Armani Exchange affronterà il Baskonia Vitoria e replicherà poi venerdì contro il Barcellona. Una tre giorni che può davvero essere fondamentale per le ambizioni in Eurolega della squadra di Simone Pianigiani, che si trova attualmente al quarto posto e che con due vittorie consecutive potrebbe aumentare ulteriormente le sue possibilità di ...

Sulla prescrizione continua il muro contro muro tra Lega e M5s : È muro contro muro tra M5s e Lega Sulla riforma della prescrizione, inserita dai pentastellati nel disegno di legge anticorruzione con un emendamento. La Lega, però, non ci sta e insiste sullo stralcio della norma. Nessuna apertura dai 5 stelle, che di stralcio non vogliono nemmeno sentir parlare. Anzi, rilanciano con un nuovo emendamento, identico per contenuti, che però modifica il titolo stesso del provvedimento, ...

Maltempo - Legambiente : il clima sta cambiando - “l’Italia continua ad essere impreparata” : “Il clima sta cambiando, ormai è un dato di fatto, eppure l’Italia continua ad essere impreparata“: lo denuncia Legambiente ribadendo l’urgenza di un piano nazionale di adattamento al clima e una normativa che fermi il consumo di suolo, insieme ad un’intensa attività di prevenzione. “In queste ore il primo pensiero va purtroppo alle vittime e ai dispersi e ribadiamo la piena disponibilità e supporto ai tanti ...

Un ponte minato. Politica in ferie - ma continuano ad aprirsi crepe nella maggioranza. M5s e Lega divisi (quasi) su ogni provvedimento : Non sono dichiarazioni dell'ultima ora, ma sono lo stesso esplosive. "Il reddito di cittadinanza ha complicazioni attuative non indifferenti. Se riuscirà a produrre posti di lavoro, bene. Altrimenti resterà un provvedimento fine a se stesso". Le parole di Giancarlo Giorgetti contenute nel consueto libro annuale di Bruno Vespa e sapientemente diffuse come anticipazioni hanno irritato non poco Luigi Di Maio.Il vicepremier si è ...

Lega e M5s stanno continuando a calare nei sondaggi? : ... ma anche quelle sul decreto sicurezza, o più recentemente sulla giunta Raggi e sulla riforma della prescrizione , hanno esaltato le differenze di linea politica all'interno del Governo, e spinto ...

Tra M5S e Lega è campagna elettorale continua. Contro gli interessi nazionali : ... le grandi opere sono un cantiere di parole, mentre le città assediate da mille problemi, propongono la visione raccapricciante di un'invivibilità da Terzo mondo diventata un incubo con l'aggravante ...

Legata e aggredita mentre svuotano le slot : dopo l'assalto in via Romana continuano le indagini : Vanno avanti le indagini riguardanti la rapina messa a segno la scorsa notte all'interno di un bar del quartiere San Marco. Qui alle 4 del mattino la titolare dell'esercizio sarebbe stata aggredita da ...