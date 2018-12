Blastingnews

: Indire ha pubblicato la versione testuale, in Pdf, del portfolio digitale - caterinaperna1 : Indire ha pubblicato la versione testuale, in Pdf, del portfolio digitale -

(Di martedì 11 dicembre 2018) Le prime attività da svolgere su(per i docenti neoassunti e quelli al terzo anno Fit), che alcuni docenti hanno già provveduto a compilare, sono il curriculum formativo e il bilancio iniziale delle competenze. I tempi per la compilazione di questi primi due documenti non prevedono una data precisa, se non quella che potrà essere comunicata dal dirigente scolastico. L'intera attività svolta sudovrà portare nella fase finale la stampa delsia per i docenti neoassunti, sia per i docenti Fit. Nel dettaglio per i docenti Fit esso dovrà contenere:il curriculum formativo e professionale; il bilancio delle competenze iniziali e finali; programmazione annuale, art. 5 Dm 984 del 2017; il progetto di ricerca-azione; il piano di sviluppo professionale; questionari di monitoraggio. Al momento,per i docenti al terzo anno Fit hala...