Incidente A8 | tir sfonda guard rail e finisce nell' altra corsia Ultime notizie | 6 feriti

Vicenza - Incidente al ritorno dal ritiro spirituale : don Silvano muore a 38 anni : Dolore e commozione a Locara, frazione di San Bonifacio, nel Veronese, per la prematura scomparsa del parroco don Silvano Danzo, trentottenne morto probabilmente a causa di un malore mentre era alla guida della sua auto e stava rientrando dopo un ritiro spirituale nel santuario di Monte Berico a Vicenza.Continua a leggere

Incidente in A4 - scontro tir-furgone : un morto : La vittima, di 63 anni, lavorava come tecnico di impianti idraulici. Grave il collega. E' successo in provincia di Udine

Incidente in A23 : furgone finisce sul tir fermo in coda - morto l’uomo alla guida : L’Incidente stradale sull'autostrada A23 in Friuli tra un furgone Fiat Ducato e un autoarticolato. Nel tamponamento il primo mezzo è finito sotto il tir. A perdere la vita un autotrasportatore di quarantasei anni, Luca Martelozzo, residente nella provincia di Padova. Lunghe e difficoltose le operazioni per estrarre il corpo dalle lamiere.Continua a leggere

Incidente sull’A1 : tir finisce in una scarpata e si ribalta - estratto vivo il conducente : Grave Incidente stradale sull'A1 nel senese: un mezzo pesante è uscito fuori strada e si è ribaltato nella scarpata. La cabina del conducente era completamente schiacciata: i vigili del fuoco intervenuti sul posto, dopo un complesso lavoro durato un’ora e mezzo, hanno estratto il conducente ancora in vita.Continua a leggere

L’Uomo del Giorno : Vincenzo Guerini - ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un Incidente stradale : Vincenzo Guerini è nato a Sarezzo, il 30 ottobre 1953, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano. Da giocatore, ha dovuto ritirarsi a 22 anni per un incidente stradale, ma ha avuto il tempo di giocare in Serie A e in nazionale; da tecnico, ha guidato alla prima promozione nella massima serie l’Ancona. Dal luglio 2011 torna alla Fiorentina, con l’incarico di club manager, ovvero la gestione dei rapporti della società ...

Incidente in Turchia - tir si ribalta : 19 morti - anche bambini - : Il camion era partito da Aydin ed era diretto a Smirne quando si è capovolto per cause ancora da accertare. Soccorritori sul posto

Corsica - Incidente in mare tra due mercantili/ Allarme inquinamento : onda nera minaccia il Tirreno : incidente in mare vicino Corsica: collisione tra due navi, preoccupa sversamento carburante. Le ultime notizie: soccorso gestito dalla Francia, ma chiesto aiuto anche all'Italia(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:50:00 GMT)