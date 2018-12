Attentato a Strasburgo, non viene scartata nessuna ipotesi

laragnatelanews

: Attentato a Strasburgo. Si parla di tre morti. Noi siamo bloccati nel Parlamento... - PediciniM5S : Attentato a Strasburgo. Si parla di tre morti. Noi siamo bloccati nel Parlamento... - RaiPortaaPorta : +++Attentato a #Strasburgo, alle 23.40 #PortaAPorta in diretta con tutti gli aggiornamenti+++ - DantiNicola : C’è stato un attentato a #Strasburgo non abbiamo notizie precise. Io sono al lavoro in Parlamento. Vi tengo informato. -

(Di martedì 11 dicembre 2018)Sembrava scongiurato dover pensare agli attentati anche quest’anno in prossimità delle festività Natalizie. Era una speranza, l’obiettivo di tanto lavoro svolto a livello internazionale, dalle forze dell’ordine, per scongiurare l’operato dei gruppi terroristici. Ormai dell’ISIS e la sua rete di terrore sembrava essersi indebolita al punto di non essere più offensiva. Ci sono però elementi pronti ad innescare morte.oggi c’è stato un. Si parla nuovamente di morti e feriti. Unpresso un luogo simbolo delle festività, i Mercatini Natalizi, caratteristici per i prodotti e per lo spirito più che mai festaiolo che li contraddistingue.Ci sono stati degli spari, un uomo è rimasto a terra morto e ci sono altri due feriti (forse – purtroppo – anche di più. Le notizie arrivano a singhiozzo). Sembrerebbe un ...