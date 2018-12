A 26 anni inventa il tablet in braille

Veleno - bambini plagiati per inventare abusi?/ Video - madre e figlia insieme dopo 20 anni : "Torniamo a vivere" - IlSussidiario.net : Inchiesta Veleno sul caso dei bambini plagiati per inventare abusi. madre e figlia si ritrovano dopo 20 anni: "Ora torniamo a vivere"

A 17 anni inventa un prototipo rivoluzionario di cuore artificiale : Jonathan Lévesque ha solo 17 anni , ma ha già dato un importante contributo alla scienza e alla medicina. Il ragazzo ha infatti inventato un prototipo di cuore artificiale, la cui particolarità è la capacità di pompare sangue a seconda di quanto sforzo viene compiuto dal paziente. ...

Giovanni Angiolini è il medico più bello d’Italia : “Con uno così i dolori bisognerebbe inventarli” : “Con un medico così i dolori bisognerebbe inventarli”. A 37 anni, il chirurgo ortopedico Giovanni Angiolini è stato eletto infatti a furor di popoli (social) il medico più bello d’Italia. Laureato in medicina con 110, specializzato in ortopedia e traumatologia, master ed esperienze in giro per l’Italia, il sardo Angiolini – ex concorrente del Grande Fratello 2015 – è diventato un vero e proprio divo social. Tutto è incominciato ...

Morricone - 90 anni e gli insulti a Quentin Tarantino : "È un cretino". Ma smentisce : "Intervista inventata" : Il 10 novembre è stato un giorno speciale per Ennio Morricone . Il compositore romano, autore di oltre 500 colonne sonore per il cinema, ha compiuto 90 anni e li ha festeggiati con moglie e figli. Un ...

Cina - il super curriculum inventato da Chen - 5 anni : “Ho letto 10mila libri - scrivo due saggi a settimana” : Chen, un bambino cinese di 5 anni, ha presentato un fantastico curriculum decisamente sovraccarico di esperienze: racconta di aver letto 10mila libri, di scriverne 2 a settimana e di aver viaggiato in tutto il mondo.Continua a leggere

Salvatore Mannino - lo smemorato di Pisa confessa : 'Ho inventato tutto' - : L'imprenditore scomparso da Lajatico il 19 settembre e poi ritrovato in Scozia ha spiegato di aver architettato tutto, compresa la finta perdita di memoria, per far capire alla sua famiglia cosa ...

Salvatore Mannino - l'imprenditore smemorato - si è inventato tutto : "Mi sentivo schiacciato da mia suocera" : Il sospetto alla fine è stato confermato: Salvatore Mannino, imprenditore italiano scomparso e ritrovato dopo un mese in Scozia, ha solo simulato di aver perso la memoria e di non ricordare nulla della sua famiglia. A confessarlo è lui stesso ai medici della psichiatria dell'ospedale di Pisa, confermando così le ipotesi degli inquirenti italiani e scozzesi. A motivare il gesto, in base al suo racconto, nessun coinvolgimento ...