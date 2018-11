Addio Salvini-Isoardi | irrompe Simona Ventura | Cara Elisa | chapeau

Matteo Salvini punge Elisa Isoardi - Addio con frecciata : «Qualcuno aveva altre priorità» : «Ho amato, ho perdonato, sicuramente avrò commesso degli errori ma ci ho creduto fino in fondo. Peccato, qualcuno aveva altre priorità. Buona vita». È a metà tra il nostalgico e il sarcastico...

Isoardi-Salvini si dicono Addio. E lui va a cena con la bionda giornalista : Quando la favola di Elisa e Matteo ha impattato con la realtà, si è squagliata. L'amore tra la Isoardi e Salvini apparteneva a due post-ragazzi al culmine del successo, che si...

Otto e Mezzo - Gruber apre con l’Addio social tra Isoardi e Salvini. Padellaro : «Claretta Petacci non l’avrebbe fatto» : Lilli Gruber, Otto e Mezzo Politica, economia, divergenze tra M5S e Lega, emergenza maltempo. Lilli Gruber aveva solo l’imbarazzo della scelta rispetto ai temi di stringente attualità, ma alla fine anche lei ha scelto “la notizia cosiddetta gossip del giorno“. Ieri sera la conduttrice ha aperto la puntata di Otto e Mezzo parlando della rottura tra Matteo Salvini ed Elisa Isoardi, argomento di facile richiamo sul quale ha ...

Matteo Salvini e l'Addio con Elisa Isoardi : «Qualcuno aveva altre priorità» : Un Matteo Salvini concentrato sul lavoro e un po' stizzito ha deciso di affidarsi, come al solito, ai social network per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Oggi è arrivata...

Isoardi e Salvini - Addio social. Elisa : «Il gossip non mi interessa. Se una storia finisce - finisce» : Il primo pensiero è stato: vuoi vedere che si tratta di una trovata per svincolarsi dalla pressione delle imminenti nomine Rai? Invece no: la storia d'amore tra Elisa Isoardi e Matteo...

La reazione di Salvini all’Addio (via Instagram) della Isoardi : Matteo Salvini replica ad Elisa Isoardi dopo il post su Instagram in cui annunciava la fine della loro relazione. All’inizio della settimana la conduttrice della Prova del Cuoco aveva sorpreso tutti, postando sul suo profilo una foto intima che raccontava la sua storia d’amore con Salvini, scrivendo un messaggio che lasciava poco spazio ai dubbi. “Non è quello che ci siamo dati a mancarmi, ma quello che avremmo dovuto darci ...

Matteo Salvini commenta l’Addio social di Elisa Isoardi : l’amara dichiarazione : Due i post con cui il vice premier e ministro degli Interni ha commentato l'annuncio social di addio della ex compagna

Isoardi svela i motivi dell’Addio a Salvini (e confessa l'incubo di uno stalker) : Il settimanale Chi pubblica le dichiarazioni della conduttrice sulla fine della relazione con il ministro dell’Interno...

Elisa Isoardi e l’Addio a Salvini - tutti i meme : Isoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i memeIsoardi-Salvini, tutti i ...

Gio Evan - artista citato da Isoardi per annunciare l'Addio a Salvini. "Ho votato Potere al popolo" : "Non ho votato per Matteo Salvini e non lo voterò mai, alle ultime elezioni ho votato Potere al popolo". La dichiarazione, ai microfoni di Un giorno da pecora, è di Gio Evan, l'artista e poeta da cui oggi Elisa Isoardi ha tratto le parole per il post in cui annuncia la fine della relazione col leader leghista. "Sono stato il poeta dell'amore Isoardi-Salvini, e ora anche di questo momento malinconico", commenta Evan."A me piace ...

L'Addio di Isoardi a Salvini e i danni del maltempo. Di cosa parlare stasera a cena : Va bene, va bene, va bene. Inutile girarci intorno, tanto a cena parlerete della foto di quella foto, di quella coppia che si separa. Ma, come sempre, a troppa esposizione corrisponde qualche perdita nella significatività. Potete dirlo così a cena: ci si perde, si rimane confusi, ad essere proiettat

Addio tra Salvini e Isoardi. L'indiscrezione : "Lei convive già con un altro" : ' Secondo i bene informati nel mondo dei paparazzi - scrive il sito di gossip - ieri sarebbe stata fotografata con il suo nuovo compagno, con cui addirittura condividerebbe, da quando la crisi col ...

Elisa Isoardi dice Addio a Matteo Salvini : "Con immenso rispetto dell’amore vero che c’è stato. Grazie Matteo" : La conduttrice confessa su Instagram la fine della storia con il fidanzato Matteo Salvini. La coppia stava insieme dal 2015.

Salvini-Isoardi al capolinea. Dalle fughe d'amore al post d'Addio su Instagram : Un'immagine molto intima, forse troppo per la fine di un amore?, certo in linea coi tempi che viviamo dove tutta la vita viene messa in mostra agli occhi del mondo. Ora è scesa la parola fine su ...