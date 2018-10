Ambiente | birra a rischio | colpa del riscaldamento globale

meteoweb.eu

: RT @rep_ambiente: Il cambiamento climatico ci toglierà (anche) la birra - VperAlfio89 : RT @rep_ambiente: Il cambiamento climatico ci toglierà (anche) la birra - barmat64 : Il cambiamento climatico ci toglierà (anche) la birra - miamarylun : RT @rep_ambiente: Il cambiamento climatico ci toglierà (anche) la birra -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Gli amanti dellapotrebbero dover affrontare un periodo di carestia a causa dei cambiamenti climatici: con l’aumento di gravi siccità e temperature estreme, i raccolti di orzo diminuiranno in modo sostanziale. A lanciare l’allarme è uno studio pubblicato online su ‘Nature Plants’. Come conseguenza si queste rivoluzioni climatiche – avvertono i ricercatori della Peking University di Pechino (Cina) e dell’University of East Anglia (GB) – ladiventerà più scarsa e più costosa. Laè la bevanda alcolica più popolare al mondo per volume dei consumi e il suo ingrediente principale, l’orzo, è particolarmente sensibile agli eventi meteorologici estremi. Sebbene la frequenza e la gravità di siccità e ondate di calore aumentino sostanzialmente in tutta una serie di futuri scenari climatici esaminati dai ricercatori, i rischi per il ...