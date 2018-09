Colite | i sintomi da non trascurare e i cibi ammessi

dilei

: Malattia di Crohn e Colite ulcerosa: picco tra i 20 e i 30 anni. Cause e sintomi - - insalutenews : Malattia di Crohn e Colite ulcerosa: picco tra i 20 e i 30 anni. Cause e sintomi - - insalutenews : Malattia di Crohn e Colite ulcerosa: picco tra i 20 e i 30 anni. Cause e sintomi - - Barcellonameteo : Malattie infiammatorie croniche intestinali: Malattia di Crohn e Colite Ulcerosa, cause e sintomi… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Laè un’infiammazione che colpisce il colon ed è conosciuta anche con il nome di “sindrome del colon irritabile”. Questo organo è fondamentale, perché ha il delicato compito di assorbire tutte le sostanze nutritive che assumiamo tramite idigeriti dall’intestino. Per questo è facile comprendere come il colon sia indispensabile per garantire la salute del nostro organismo. Quali sono idella? Per prima cosa si avverte un dolore acuto all’altezza dell’addome, seguito da nausea, crampi e tensione. Solitamente si ha difficoltà ad andare in bagno e le feci sono spesso accompagnate da muco. Nelle donne i segnali dellasi acuiscono soprattutto in gravidanza e durante il ciclo mestruale a causa degli ormoni. Solitamente l’infiammazione delle mucose subisce una regressione spontanea, ripresentandosi però in presenza di ...