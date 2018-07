Un videogame | per imparare a investire

Tutte le note dei videogame : Player2 - l'orchestra che suona SuperMario : Zelda, The Witcher 3, SuperMario e molti altri. Sono le musiche dei videogiochi più amati - e 'giocati' - il cuore del repertorio della Player2 Orchestra diretta da Ivano Guagnelli che, in prima ...

Mondiali 2018 Russia - Germania eliminata per colpa dei videogame : Sull'uscita di scena della selezione tedesca cominciano ora ad emergere ulteriori dettagli che motivano, in un certo senso, le negative prestazioni messe in atto dai campioni del Mondo in carica. Già ...

Ossa a rischio per generazione videogame - poca vitamina D : Milano, 6 lug. (AdnKronos Salute) – Un tempo le loro risate risuonavano nelle strade della Penisola, colonna sonora di interi pomeriggi, fino al tramonto, indipendentemente dalle stagioni. Ma complice la vita di città e gli impegni sempre più pressanti dei genitori, oggi i bambini e i ragazzi hanno “quasi smesso di giocare all’aperto”. generazione videogame, chiusa in casa e con le Ossa a rischio. Perché da quando ...

Snapchat al lavoro per lanciare una piattaforma di videogame : (Foto: Getty Images) Progetto: riuscire a dimenticare la spietata concorrenza di Instagram. Snapchat, dopo il piano per diventare un social marketplace, starebbe lavorando alla costruzione di una piattaforma di giochi all’interno dell’app. Secondo quanto riportato da The Information, la piattaforma sarà lanciata entro la fine dell’anno (gli editori starebbero già firmando i contratti). La notizia non sembra peregrina: Snapchat ...

Non va in bagno per non staccarsi dal videogame - bambino di 10 anni operato all'intestino : Un bambino di 10 anni è stato operato d'urgenza all'intestino dopo aver passato otto ore di fila attaccato alla consolle, senza staccarsi nemmeno per fare pipì. Un caso limite quello raccontato dalla pediatra Jo Begent dell'University College London Hospital, intervenuta nel corso della conferenza annuale della NSPCC (la principale organizzazione non profit britannica per l'infanzia).Secondo quanto emerso, i videogiochi possono ...

