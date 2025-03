Lanazione.it - Bucchi prova il 4-3-3. Sperimentazione Var

Allenamento a porte aperte ae ieri pomeriggio per l’Arezzo, che ha approfittato del terreno di gioco dello stadio per delle partitelle contro la Primavera amaranto. Cristian(nella foto) e il suo staff hannoto il 4-3-3 dividendo la rosa in due formazioni che si sono alternate contro i ragazzi di Bricca. Nella prima Borra in porta, Renzi, Gilli, Gigli e Coccia in difesa, Mawuli, Guccione e Chierico in mediana e infine Pattarello, Ogunseye e Capello davanti. Nell’altra Trombini, Montini, Lazzarini, Chiosa, Righetti, Settembrini, Santoro, Dezi, Fiore, Ravasio e Tavernelli. Non ha preso parte alle partitelle, invece, Damiani. Le indicazioni sono dunque chiare sull’assetto tattico: con il rientro di Guccione e Tavernelli dalla squalifica gli amaranto torneranno a schierarsi con una linea difensiva a quattro con tre centrocampisti e il tridente offensivo.