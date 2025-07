Giovanni Zippo ecco chi è il vigilante che ha causato l' esplosione di via Nizza a Torino

Giovanni Zippo, il vigilante protagonista di questa drammatica vicenda, ha scatenato un’onda di shock a Torino. Entrato nell’abitazione dell’ex con intenti vendicativi, ha provocato un’esplosione che ha suscitato grande paura in tutta la città. Una storia di passioni e rancori che ci ricorda quanto possa essere fragile la linea tra giustizia e follia. La verità, ora, viene lentamente alla luce.

La guardia giurata è entrata nell'abitazione della ex per appiccare il fuoco: la sua voleva essere una vendetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Giovanni Zippo, ecco chi è il vigilante che ha causato l'esplosione di via Nizza a Torino

In questa notizia si parla di: giovanni - zippo - ecco - vigilante

Giovanni Zippo, chi è l'uomo che ha provocato l'esplosione di Torino per vendicarsi dell'ex Madalina Ionela Hagiu. Ora è ricoverato per ustioni - Un volto noto nel centro di Torino, Giovanni Zippo, 40 anni, ha scatenato una terribile esplosione in via Nizza, lasciando dietro di sé distruzione e feriti.

Giovanni Zippo, ecco chi è il vigilante che ha causato l'esplosione di via Nizza a Torino; Esplosione di via Nizza, ecco chi è il vigilante che ha innescato l’inferno e ucciso Jacopo Peretti; Gas e benzina, così il vigilante Giovanni Zippo voleva punire la sua ex: ma ha ucciso un innocente.

Giovanni Zippo, ecco chi è il vigilante che ha causato l'esplosione di via Nizza a Torino - La guardia giurata è entrata nell'abitazione della ex per appiccare il fuoco: la sua voleva essere una vendetta ... Riporta ilgiornale.it

Esplosione di via Nizza, ecco chi è il vigilante che ha innescato l’inferno e ucciso Jacopo Peretti - Sichiama Giovanni Zippo l’uomo che lunedì notte è entrato nell’appartamento di via Nizza 389, dove viveva Madalina Ionela Hagiu e ha appiccato il fuoco. Scrive informazione.it