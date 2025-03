Sololaroma.it - Dybala ai box, la Roma punta su Soulé: Ranieri a passo di tango

Leggi su Sololaroma.it

La sosta Nazionali è passata una volta per tutte in archivio e lasi prepara a tornare in campo. I giallorossi hanno davanti a loro un finale di stagione estremamente delicato, con l’inizio di questo 2025 che ha raddrizzato una classifica deficitaria solo lo scorso dicembre. La squadra si trova a quattro lunghezze dal 4° posto, diventato a tutti gli effetti un obiettivo concreto. Per raggiungere tale traguardo, i capitolini dovranno superare le prossime 9 finali, con la prima che si disputerà sabato 29 marzo alle 20:45 allo stadio Via del Mare con il Lecce. Un match estremamente delicato, contro un cliente ostico.Claudiodovrà fare i conti con diverse assenze per infortunio. Una di queste risponde al nome di Paulo, operatosi ieri al tendine semitendinoso della coscia sinistra.