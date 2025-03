Thesocialpost.it - Agrigento, mamma e bimbo di 4 anni aggrediti dal cane di famiglia

– Un bambino di 4e sua madre sono stati ricoverati all’ospedale San Giovdi Dio dopo essere stati morsi dal lorodi.L’episodio è avvenuto nella giornata di martedì 25 marzo in una casa di campagna ad Aragona, nell’Agrigentino. L’animale, di cui non è stata resa nota la razza, si trovava legato nel piazzale dell’abitazione quando, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente attaccato il bambino.L’attacco e l’intervento della madreÈ probabile che il piccolo si sia avvicinato all’animale per giocare, ma all’improvviso illo ha azzannato alla testa, provocandogli una profonda ferita lacero-contusa al cuoio capelluto e al collo.La madre, accortasi della situazione, è intervenuta subito per proteggere il figlio, ma è stata anche lei attaccata e morsa a una coscia.